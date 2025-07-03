高雄百貨變網咖！30組懷舊電玩免費玩　他上癮不想走差點被分手

▲義享時尚廣場今起舉辦電玩展，一連18天懷舊電玩免費暢玩 。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

暑假遛小孩必衝！高雄義享時尚廣場今(3)日起舉辦「電玩時光機」主題展，超過30組以傳統電視搭配紅白機、超級任天堂等電玩主機，開放給民眾免費暢玩，勢必成為遊戲迷、親子放電必踩熱點。就有一對情侶在現場體驗，女友看著男友玩得相當入迷，一屁股坐下就不想走，氣炸問：「要吃飯了沒？」現場險些就要變成分手擂台。

義享時尚廣場今夏與「舊遊戲時代」合作，3日起至20日，於4樓中庭廣場打造「電玩時光機」主題展，展場設置遊戲體驗區，讓百貨公司瞬間變成網咖遊樂場，現場有超過30組以傳統電視搭配任天堂紅白機、SEGA Saturn等經典電玩主機，開放給民眾現場免費體驗。

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▲▼不管是大人小孩，都玩得很入迷。（圖／記者許宥孺攝）



充滿像素的遊戲畫面在映像管電視中重新活躍，讓許多資深玩家大呼過癮，喊出「就是這個味！」也吸引不少親子客群一起同台玩樂。甚至有情侶一起到場體驗，但男友一屁股坐下就不想走了，女友冷冷的問：「好了沒？要吃飯了嗎？」業者笑稱，差點就要出大事了！

▲舊遊戲時代及遊戲雜誌販售。（圖／記者許宥孺攝）



值得一提的是，展場還會不定期更換遊戲內容，像是《超級瑪利歐》、《洛克人》、《音速小子》、《快打旋風》等傳奇之作都有機會登上試玩席，讓民眾每次到訪都有驚喜感。展場也設置販售區，提供保養完善、收藏等級且多已絕版的各式復古主機與遊戲卡匣，現場限量開賣，讓電玩迷可以將珍貴的硬體帶回家珍藏。

▲創Q Space 夢時代店正式開幕。（圖／記者許宥孺翻攝）



另一方面，三創生活旗下的「創Q Space」以「暖科技、創生活」為概念，引進知名3C科技配件、隨身攝影類主機、文創小物、閱讀器、香氛及盒玩等，打造科技生活選物店。2021年於台北ATT4Fun開設第一家分店後，陸續於台中、桃園展店。

「創Q Space」今年夏天正式插旗南台灣，在高雄夢時代2樓開設第6家分店，占地180坪，融入「玩」、「動」、「創」、「展」四大品牌元素，即日起至9日，消費滿1500元就有機會獲得限量創Q角色帆布袋，滿3000元可獲得限量「創Q Space與Frenchie 聯名擴香禮盒組」乙組，數量有限，贈完為止。

▲▼創Q Space 蒐羅文創小物、科技配件、香氛等選物。（圖／記者許宥孺攝）



三創生活總經理賴寶月女士表示，創Q Space品牌形象二代店融合了科技與生活美學的空間設計，更引進獨特的品牌策展活動，期待能為南台灣的消費者帶來更豐富、更具互動性的購物體驗，讓創新科技生活的理念深植人心。