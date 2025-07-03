　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄美女船長「臉腫」赴警局　疑職場霸凌怒告老闆傷害等3罪

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市上個月10日傳出一起糾紛案，地點是在前金區一家餐廳，警方抵達現場之後，一名女子向警方提出傷害告訴，目前整起案件已經函送高雄地檢署偵辦，據了解，這名女子是一名開遊艇的美女船長。

▲她是台灣少見的遊艇女船長，不過現在卻成疑似傷害案以及勞資糾紛的女主角 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲她是台灣少見的遊艇女船長，不過現在卻成疑似傷害案以及勞資糾紛的女主角 。（圖／記者吳奕靖攝）

新興分局表示，轄內自強路派出所在6月10日晚間9時許接獲報案，在前金區某餐廳有糾紛情事，員警到場將現場2男2女帶回釐清。經過了解，現場4人為同公司人員，其中一名男子疑似因酒醉對陳姓女同事出手攻擊，造成臉部紅腫，員警依社會秩序維護法87條「施暴行於人」函請裁罰。後續陳女隔日再到自強路派出所提告男子傷害、恐嚇、公然侮辱等罪，已依規定受理，並函請高雄地檢署偵辦。

▲警方到場處理，事後演變成為傷害以及勞資糾紛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方到場處理，事後演變成為傷害以及勞資糾紛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據掌握，這名提告的女子是全台不超過5位的女船長之一！她外表亮眼，有豐富的帆船經驗，已經在海上有8年的豐富經驗，從小就是帆船選手，長大之後因為喜歡玩水，所以就愛上了開船這件事。現在專職開遊艇，在輪舵前面帶著帽子墨鏡，全身的雪白制服，展現自信笑容。

之前她在高雄一家星級飯店推出私人遊艇行程時，就是擔任女船長，熟練的掌控輪舵，載著遊客在高雄港內悠遊，不過女船長的身份經常受到遊客「傳統刻板」印象的質疑，但她最後都會靠著駕船技術以及分享航行經驗，一趟旅程過下來，就會旅客們就會改觀。

不過據了解，她現在已經離開這家星級飯店，在一家私人公司任職，而這次她傳出被傷害、恐嚇以及公然侮辱，最後提出告訴，對象就是私人公司的老闆，雙方現在除有傷害、恐嚇以及公然侮辱等官司外，似乎還有勞資爭議，目前也已經向勞工局申請勞資爭議調解當中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台女星淚訴「遭友人下藥」！　私密照外流男星群組
不願幫蓋「柯文哲甲章」　彭振聲堅持京華城關鍵公文要柯決行
台中1家5口被錢壓垮！　大女兒二度上當鋪
1家5口亡！空軍女婿悲痛衝回台中　見愛妻最後一面
北市議員財產申報曝！　2人身家破億、1人負債近2億
快訊／熱飆39.2度　15縣市高溫警示
彭振聲沒顧慮了「全部說出來」　苦苓：柯文哲完了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

皮包+4萬被「TKO」騎士撿走　生活費沒了！單親爸PO網求歸還

不願幫蓋「柯文哲甲章」　彭振聲堅持京華城關鍵公文要柯決行

1死6傷原因曝！小黃國3撞護欄停內側　休旅車閃不過釀3車追撞

物流工廠清潔人員衝突「安全帽、爪刀」互毆　互控傷害下場曝

高雄美女船長「臉腫」赴警局　疑職場霸凌怒告老闆傷害等3罪

豐原1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中　殯儀館見愛妻最後一面

台中一家五口被錢壓垮！大女兒疑投資黃金失利　二度上當鋪

高虹安誣告案拚翻盤！陳時奮批「抄襲是政治死罪」　大罷免後宣判

2行人站路邊1步都沒動　駕駛開過去挨罰未禮讓！結局逆轉

騎士遭巨大鐵條砸中慘斷6顆牙　新北捷運工程局「3重點」回應了

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

皮包+4萬被「TKO」騎士撿走　生活費沒了！單親爸PO網求歸還

不願幫蓋「柯文哲甲章」　彭振聲堅持京華城關鍵公文要柯決行

1死6傷原因曝！小黃國3撞護欄停內側　休旅車閃不過釀3車追撞

物流工廠清潔人員衝突「安全帽、爪刀」互毆　互控傷害下場曝

高雄美女船長「臉腫」赴警局　疑職場霸凌怒告老闆傷害等3罪

豐原1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中　殯儀館見愛妻最後一面

台中一家五口被錢壓垮！大女兒疑投資黃金失利　二度上當鋪

高虹安誣告案拚翻盤！陳時奮批「抄襲是政治死罪」　大罷免後宣判

2行人站路邊1步都沒動　駕駛開過去挨罰未禮讓！結局逆轉

騎士遭巨大鐵條砸中慘斷6顆牙　新北捷運工程局「3重點」回應了

國外正流行「早晨讀詩法」：5分鐘幫你穩住一整天節奏

弗里曼再見安！道奇5:4逆轉　大谷翔平盜壘＋跑回再見分　

Nana剪成超短髮現身！絕對領域太犯規　透視褲裝「長腿全被看光」

最兇乳癌治療曙光！國衛院、清大開發新藥　研究成果登頂尖期刊

夏日泡泡趴來襲！ 7/12屏東市千禧公園打水仗　臉書留言有獎品

驚險畫面曝！客機暴雨中降落　機翼「差點撞地」民眾嚇瘋尖叫

Lily辦藝術展挨酸！陳沂問「有資源為何不能用」：會投胎就是本事

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

傳美國解除對中國乙烷出口管制　路透：美中貿易休戰

皮包+4萬被「TKO」騎士撿走　生活費沒了！單親爸PO網求歸還

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

社會熱門新聞

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

1家5口陳屍同房　門前驚見粉筆字「取回」

獨／台中驚傳一家五口命案！

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中認屍

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

陳佩琪告許富舜、鄭淑心誹謗　結果出爐

竹科男公司機房身亡！留下2幼女　妻崩潰

前台大醫迷姦3女「出境跑了」　40萬保證金被沒收

板橋社區突傳巨響　鄰居探頭驚見「女子墜樓亡」

即／柯文哲押進北院開庭　看到陳佩琪才安心坐下

仙塔律師「舊照」被挖出被酸換頭之術　網論戰

北部女食腦變形蟲亡　業者淚崩不起訴

更多熱門

相關新聞

罰7遍還不怕　柯志恩要求嚴懲高雄光電違法挖山業者

罰7遍還不怕　柯志恩要求嚴懲高雄光電違法挖山業者

高雄大樹區和山太陽光電發電設施違規情節重大，高雄市水利局7度開罰，業者仍未改善，上月18日裁罰108萬元，移送地檢署偵辦。國民黨立委柯志恩今（3日）與環團開記者會，要求經濟部強化光電場設置的把關，也要建立退場機制，嚴懲違法業者。

南航機長襲傷4名主管後破窗墜樓 傳遭評資質不合格被降級

南航機長襲傷4名主管後破窗墜樓 傳遭評資質不合格被降級

女騎士「紅燈直直撞」！遭小貨車擊落

女騎士「紅燈直直撞」！遭小貨車擊落

「丹醇研選霜淇淋」腸桿菌超標！高雄衛生罰3萬

「丹醇研選霜淇淋」腸桿菌超標！高雄衛生罰3萬

高雄人準備儲水！7／7停水11hrs

高雄人準備儲水！7／7停水11hrs

關鍵字：

高雄遊艇勞資糾紛高雄女船長傷害職場霸凌

讀者迴響

熱門新聞

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

1家5口陳屍同房　門前驚見粉筆字「取回」

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

獨／台中驚傳一家五口命案！

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中認屍

28歲Netflix女星暴斃家中！

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

陳佩琪告許富舜、鄭淑心誹謗　結果出爐

狂搖900次！日氣象廳示警恐有震度5強地震

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面