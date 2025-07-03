高雄美女船長「臉腫」赴警局　疑職場霸凌怒告老闆傷害等3罪

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市上個月10日傳出一起糾紛案，地點是在前金區一家餐廳，警方抵達現場之後，一名女子向警方提出傷害告訴，目前整起案件已經函送高雄地檢署偵辦，據了解，這名女子是一名開遊艇的美女船長。

▲她是台灣少見的遊艇女船長，不過現在卻成疑似傷害案以及勞資糾紛的女主角 。（圖／記者吳奕靖攝）

新興分局表示，轄內自強路派出所在6月10日晚間9時許接獲報案，在前金區某餐廳有糾紛情事，員警到場將現場2男2女帶回釐清。經過了解，現場4人為同公司人員，其中一名男子疑似因酒醉對陳姓女同事出手攻擊，造成臉部紅腫，員警依社會秩序維護法87條「施暴行於人」函請裁罰。後續陳女隔日再到自強路派出所提告男子傷害、恐嚇、公然侮辱等罪，已依規定受理，並函請高雄地檢署偵辦。

▲警方到場處理，事後演變成為傷害以及勞資糾紛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據掌握，這名提告的女子是全台不超過5位的女船長之一！她外表亮眼，有豐富的帆船經驗，已經在海上有8年的豐富經驗，從小就是帆船選手，長大之後因為喜歡玩水，所以就愛上了開船這件事。現在專職開遊艇，在輪舵前面帶著帽子墨鏡，全身的雪白制服，展現自信笑容。

之前她在高雄一家星級飯店推出私人遊艇行程時，就是擔任女船長，熟練的掌控輪舵，載著遊客在高雄港內悠遊，不過女船長的身份經常受到遊客「傳統刻板」印象的質疑，但她最後都會靠著駕船技術以及分享航行經驗，一趟旅程過下來，就會旅客們就會改觀。

不過據了解，她現在已經離開這家星級飯店，在一家私人公司任職，而這次她傳出被傷害、恐嚇以及公然侮辱，最後提出告訴，對象就是私人公司的老闆，雙方現在除有傷害、恐嚇以及公然侮辱等官司外，似乎還有勞資爭議，目前也已經向勞工局申請勞資爭議調解當中。