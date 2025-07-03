罰7遍還不怕！高雄光電開發違法挖山　柯志恩要求經濟部嚴懲業者

▲柯志恩（左二）與環團開記者會，呼籲經濟部嚴懲違法光電業者。（圖／柯志恩辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

高雄大樹區和山太陽光電發電設施違規情節重大，高雄市水利局7度開罰，業者仍未改善，上月18日裁罰108萬元，移送地檢署偵辦。國民黨立委柯志恩今（3日）與環團開記者會，要求經濟部強化光電場設置的把關，也要建立退場機制，嚴懲違法業者。

柯志恩表示，高雄大樹和山光電案誇張大膽的挖山違法開發行徑，引發地方與社會強烈不滿。然此案屢次檢舉開罰無效，顯示業者有恃無恐，若非社會輿論的壓力，高雄市政府會撤銷二期水保許可？經濟部會對二期撤照嗎？此惡例顯示經濟部能源署對核發籌設許可的光電案場毫無監督作為，究竟是有監督機制沒落實？還是根本沒有監督機制？

柯志恩強調，目前開發案的一期許可仍維持有效，但一期的水保也違規遭裁罰7次，國人擔心的土石流和飲用水安全隱憂仍在，因中央和地方對如此重大違法的廠商，只要求限期改善，但「限期」多久，真能改善完成？在「未改善」完成前，是否形同護航業者營利，萬一土石造成居民傷害，哪一官員可承諾負責？

苗栗縣環境保護聯盟理事長陳祺忠表示，在2020年7月農地變更光電小兩甲關門時，許多環團都建議要有比較明確的監督查核處罰退場機制，避免太陽光電案場爭議不斷發生，讓台灣綠能發展極其不順利，顯然包含行政院、經濟部和能源署並沒有採納建議，以至於後來的漁電共生不養魚，農地變更光電大砍樹的爭議不斷發生。陳祺忠進一步表示，三個月前，在場的NGO透過立法委員洪孟楷辦公室，再次要求能源署明確制定監督查核、處罰及退場機制，然而三個月後的回文，能源署一如既往的以再研議以拖待變，農業部承受壓力雙手一攤說沒問題或無能為力。

陳祺忠強調，為了避免光電一再發生問題，為了綠能發展在公平正義的環境下穩健成長，監督、查核、處罰、退場這四個機制「法制化」是刻不容緩的工作，難道能源署還要再拖？拖到2050年？還是中華民國滅亡？或台灣全部都沉到水裡面再說？

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，今年六月中旬參加經濟部舉辦的「能源部門減碳旗艦行動計畫」社會溝通會議，經濟部能源署提出未來光電裝置容量目標至2035年要達35GW。陳椒華強調，原訂2026年太陽光電20GW尚未達標，迄今已產生這麼多問題，經濟部應該先檢討當前光電推動機制，採納環團及民眾提出的意見，修訂法規避免重蹈覆轍，而非急著再增設15GW目標，令人更擔憂國土遭光電板吞噬的大災難。為讓問題不再惡化，經濟部的光電政策目標應先進行「能源政策環評」，檢討適宜的區位和土地使用面積，再訂下目標穩健執行。

陳椒華也指出，除了政策環評外，未來增設的光電，很多會往山坡地發展，因此農業部應儘速修法，將水土保持計畫公開來接受監督，而經濟部、環境部及農業部針對填築基地所使用的廢棄物或焚化爐底渣，更應訂定嚴謹的查核機制及強化法規修訂，並應避免於生態敏感區開發。

台灣生態學會理事王豫煌說，政府要建立更嚴格的光電開發審核機制，場址必須迴避山坡地保育區及農牧漁業用地，鼓勵光電業者利用工業區、停車場、閒置公共空間或屋頂等已開發區域，設置光電場。