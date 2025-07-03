遭嗆像流氓不適任　牛煦庭秀數據回擊：罷團用錯誤資訊製造仇恨

▲牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委牛煦庭日前因在私人臉書嗆罷團「垃圾」引起眾怒。綠委許智傑、張雅琳今（3日）與罷免領銜人陳曉煒等人召開記者會，痛批牛煦庭「跟流氓一樣，當然要罷免」。對此，牛煦庭表示，公共議題的討論，應該建立在真實上，罷免團體卻長期利用錯誤的資訊，製造仇恨，此風不可長。

牛煦庭直指參與罷免行動的高中同學為「垃圾」後，本週又在個人臉書帳號以不當言詞攻擊罷免團體。張雅琳、許智傑和桃一「桃汰牛氓」領銜人陳曉煒、網紅「女神下午茶」等今譴責牛至今仍不自我反省，卻一再出言羞辱關心公共事務的選民，舉動已嚴重悖離身為民代的基本素養。許智傑批評，牛平常人模人樣，擁有高學歷、遇到事端竟然露出如此流氓的行為，毫無節制地動粗，人前人後前後不一。

牛煦庭說明，觀諸所謂罷免理由書，謠言處處可見，例如罷免團體說他「刪減交通預算、影響客運補貼」，但問題是交通部預算比去年增加173億元；客運補貼的預算也從16億增加到24.57億。也因此，他們不只確保重要國道客運免於停駛，更讓9023、9005等重要路線增加班次。用與事實完全相反的謠言當成罷免理由，然後還堅持罷免理由「千真萬確」？難怪不敢辯論，因為要數字沒數字、要證據沒證據。

針對罷免團體指牛煦庭推動財劃法修正，導致桃園增加預算為「六都最少」，牛煦庭駁斥，事實上是桃園市額外獲配的金額是「每年259億元」，數字高於台南、高雄，而獲分配預算的「成長比例」更高達72.9%，增幅為「六都第一」。回頭看看他們宣稱「千真萬確」的理由，不免讓人傻眼。

牛煦庭說，在萬字答辯書中，他們針對這些虛假無證據的指控一一破除，是答辯、也是打臉，呼籲鄉親認真閱讀選舉公報，讓理性戰勝仇恨，畢竟，民主不需要透過造謠來選舉，公民團體也不能被造謠仔拿來當遮羞布。

