　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免倒數　中選會：16日0時起不得發布民調、726不得有罷免活動

▲▼中央選舉委員會，中選會，中選會示意圖。（圖／記者陳家祥攝）

▲中選會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免投票階段將在26日登場，中選會今（3日）提醒，首波區域立委罷免案暨新竹市長罷免案，於2025年6月20日正式宣告成案，「罷免活動期間自今年7月16日迄7月25日止，投票日則為7月26日，當天不能有罷免活動或其他的競助選活動」；政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述罷免民調或其他各式具民調外觀之資料。

針對宣傳廣告、論政、新聞報導及深偽影音之播送、刊載相關規範，中選會說明，依《公職人員選舉罷免法》第49條第1項至第3項規定，廣播電視事業得有償提供時段，供提議人之領銜人或被罷免人從事支持或反對罷免案之宣傳，並應為公正、公平之對待。

公共廣播電視台及非營利之廣播電台、無線電視或有線電視台不得播送支持或反對罷免案之宣傳廣告；廣播電視事業從事罷免相關議題之論政、新聞報導或邀請提議人之領銜人或被罷免人參加節目，應為公正、公平之處理，不得為無正當理由之差別待遇。

《公職人員選舉罷免法》第55條規定，提議人之領銜人、被罷免人及為罷免案助勢之人、罷免案辦事處負責人及辦事人員之罷免言論，不得有下列情事：一、煽惑他人犯內亂罪或外患罪。二、煽惑他人以暴動破壞社會秩序。三、觸犯其他刑事法律規定之罪。

《公職人員選舉罷免法》第51條規定，報紙、雜誌、廣播電視、網際網路或其他媒體所刊登或播送之罷免廣告，應於該廣告中載明或敘明刊播者、出資者及其他相關資訊；不得接受同法第51條之1第1項所列各款之個人、法人、團體或機構直接或間接委託刊播；受委託刊播罷免廣告之廣告檔案、所設定放送之觀眾及條件等完整紀錄，自刊播罷免廣告時起，應留存4年（公職人員選舉罷免法第51條之2）。

《公職人員選舉罷免法》第56條第1款規定，政黨及任何人不得於罷免活動期間之每日上午7時前或下午10時後，從事公開罷免活動。但不妨礙居民生活或社會安寧之活動，不在此限。廣播電視、網際網路或其他媒體業者播送支持或反對罷免宣傳廣告，即屬不妨礙居民生活或社會安寧之活動，不受上開上午7時前或下午10時後之時間限制。

《公職人員選舉罷免法》第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票日從事罷免活動。故投票日當日（凌晨零時起），各報紙、雜誌、廣播電視、網際網路或其他媒體業者，均不得為任何支持或反對罷免宣傳廣告。

中選會指出，罷免案宣告成立之日起至投票日前1日止，於廣播電視、網際網路刊播被罷免人或罷免案提議人之領銜人之深度偽造聲音、影像，經警察機關鑑識具深度偽造之情事者，被罷免人或罷免案提議人之領銜人可檢具鑑識資料，以書面請求廣播電視事業、網際網路平臺提供者或網際網路應用服務提供者，於接獲請求之日起2日內停止刊播、限制瀏覽、移除或下架該影音、影像。

至於民調發布規定，中選會說，《公職人員選舉罷免法》第53條第1項、第2項規定，政黨及任何人自罷免案成立宣告之日起至投票日10日前，有關被罷免人或罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源

若未載明前揭應載事項及其他各式具民意調查外觀之罷免資料，於前開期間，均不得發布、報導、散布、評論或引述。但提議人之領銜人或被罷免人自行推估者，不在此限

《公職人員選舉罷免法》第53條第3項規定，政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀之資料
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台女星淚訴「遭友人下藥」！　私密照外流男星群組
不願幫蓋「柯文哲甲章」　彭振聲堅持京華城關鍵公文要柯決行
台中1家5口被錢壓垮！　大女兒二度上當鋪
1家5口亡！空軍女婿悲痛衝回台中　見愛妻最後一面
北市議員財產申報曝！　2人身家破億、1人負債近2億
快訊／熱飆39.2度　15縣市高溫警示
彭振聲沒顧慮了「全部說出來」　苦苓：柯文哲完了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

在野要推普發現金　卓榮泰喊「勿再次掏空國庫」：以4100億為考量

遭嗆像流氓不適任　牛煦庭秀數據回擊：罷團用錯誤資訊製造仇恨

「我們不是垃圾是選民」　綠委偕罷團批牛煦庭像流氓：應被罷免

北市議員財產申報曝　2人身家破億、藍議員負債近2億

國民黨青年軍為726反罷免拚了！　 成立「護民主戰隊」全台街講

偽造藍委聲音相片宣傳大罷免！　國民黨團：適可而止

罰7遍還不怕！高雄光電開發違法挖山　柯志恩要求經濟部嚴懲業者

藍黨團推「反惡罷撲克牌」　綠委當場撕毀嗆：自證己罪斷章取義

基金會金流曝！林岱樺喊不知師父幫忙方式　後改口：報導屬臆測

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

在野要推普發現金　卓榮泰喊「勿再次掏空國庫」：以4100億為考量

遭嗆像流氓不適任　牛煦庭秀數據回擊：罷團用錯誤資訊製造仇恨

「我們不是垃圾是選民」　綠委偕罷團批牛煦庭像流氓：應被罷免

北市議員財產申報曝　2人身家破億、藍議員負債近2億

國民黨青年軍為726反罷免拚了！　 成立「護民主戰隊」全台街講

偽造藍委聲音相片宣傳大罷免！　國民黨團：適可而止

罰7遍還不怕！高雄光電開發違法挖山　柯志恩要求經濟部嚴懲業者

藍黨團推「反惡罷撲克牌」　綠委當場撕毀嗆：自證己罪斷章取義

基金會金流曝！林岱樺喊不知師父幫忙方式　後改口：報導屬臆測

最兇乳癌治療曙光！國衛院、清大開發新藥　研究成果登頂尖期刊

夏日泡泡趴來襲！ 7/12屏東市千禧公園打水仗　臉書留言有獎品

驚險畫面曝！客機暴雨中降落　機翼「差點撞地」民眾嚇瘋尖叫

Lily辦藝術展挨酸！陳沂問「有資源為何不能用」：會投胎就是本事

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

傳美國解除對中國乙烷出口管制　路透：美中貿易休戰

皮包+4萬被「TKO」騎士撿走　生活費沒了！單親爸PO網求歸還

七期「三高三低」優勢浮現　微型商辦交易占72%

庫明加轉戰國王？勇士正討論3方交易　等冠軍中鋒霍佛德做決定

桃園男才開完庭又偷機車　實習警首日出勤就逮賊

鹿晗暴瘦被疑深陷情傷　陳赫幫回應：別瞎擔心

政治熱門新聞

新北藍委罷免民調　黃暐瀚曝4人危險

發票獎金被砍？財部：少360萬個中獎組

「軍人升等商務艙」旅遊達人點3大問題

藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈

北市議員財產申報曝　2人身家破億、藍議員負債近2億

小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪

國安局公布5款APP高資安風險！　蒐集個資、臉部資訊、回傳數據

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

大罷免投票倒數　中選會：16日0時起不得發布民調

嗆陳佩琪死了拍手慶祝！名作家：不服來辯

彭振聲妻墜樓　韓國瑜：民主受到巨大震盪

蕭美琴：台灣絕不會尋求衝突　美國跨黨派支持讓我們知道不孤單

金廈泳渡傳「中央疑統戰」要求停辦

趙少康坦言憂心反罷民眾不出門投票

更多熱門

相關新聞

遭嗆像流氓不適任　牛煦庭秀數據回擊：罷團用錯誤資訊製造仇恨

遭嗆像流氓不適任　牛煦庭秀數據回擊：罷團用錯誤資訊製造仇恨

國民黨立委牛煦庭日前因在私人臉書嗆罷團「垃圾」引起眾怒。綠委許智傑、張雅琳今（3日）與罷免領銜人陳曉煒等人召開記者會，痛批牛煦庭「跟流氓一樣，當然要罷免」。對此，牛煦庭表示，公共議題的討論，應該建立在真實上，罷免團體卻長期利用錯誤的資訊，製造仇恨，此風不可長。

「不是垃圾是選民」　綠委批牛煦庭像流氓

「不是垃圾是選民」　綠委批牛煦庭像流氓

偽造藍委聲音相片宣傳大罷免！　國民黨團：適可而止

偽造藍委聲音相片宣傳大罷免！　國民黨團：適可而止

藍黨團推反惡罷撲克牌　綠黨團：自證己罪

藍黨團推反惡罷撲克牌　綠黨團：自證己罪

林右昌4訪花蓮　「傅崐萁走在路上會被鄉親嗆聲、只能關門稱王」

林右昌4訪花蓮　「傅崐萁走在路上會被鄉親嗆聲、只能關門稱王」

關鍵字：

大罷免中選會民調

讀者迴響

熱門新聞

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

1家5口陳屍同房　門前驚見粉筆字「取回」

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

獨／台中驚傳一家五口命案！

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中認屍

28歲Netflix女星暴斃家中！

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

陳佩琪告許富舜、鄭淑心誹謗　結果出爐

狂搖900次！日氣象廳示警恐有震度5強地震

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面