「我們不是垃圾是選民」　綠委偕罷團批牛煦庭像流氓：應被罷免

▲民進黨立委張雅琳、許智傑等今上午召開「回收牛煦庭，守護立法院」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

日前國民黨立委牛煦庭直指參與罷免行動的高中同學為「垃圾」後，本週又在個人臉書帳號以不當言詞攻擊罷免團體。民進黨立委張雅琳、許智傑和桃一「桃汰牛氓」領銜人陳曉煒、網紅「女神下午茶」等今（3日）上午在立法院召開「回收牛煦庭，守護立法院」記者會，譴責牛至今仍不自我反省，卻一再出言羞辱關心公共事務的選民，舉動已嚴重悖離身為民代的基本素養。

張雅琳表示，牛煦庭的種種言行，無疑是對民意貶低與抹黑，這已非單一失言就可辯，而是對人民集體意志的踐踏。難道因為選民支持罷免，就可以任意貼標籤、羞辱他人？難道在言論自由掩護下，就可以無限擴張仇恨、顛倒是非？

許智傑批評，牛煦庭平常人模人樣，擁有高學歷、遇到事端竟然露出如此流氓的行為，毫無節制地動粗，人前人後前後不一。他也回憶，去年5月17日國民黨想強行通過擴權法案時，牛煦庭將他從主席台拉下，其他人把他架住時，竟然對他連續出拳，彷彿要往死裡打一般，現在回想起來還心有餘悸。同年12月19日，內政委員會想要強推選罷法，牛無視議事規則，還作勢要傷害郭昱晴，這樣違法亂紀、有暴力傾向的委員，非常失格，應該要被罷免。

身為牛選民的「女神下午茶」則提到，對於牛煦庭這一年來在國會的行為，實在失望至極，牛煦庭在立院毀憲亂政、暴力推人、亂刪預算、修惡財劃法、推親中法案，懷疑他是來代表民意，還是幫中國開後門。

「女神下午茶」強調，罷免是公民基本權利，也是身為選民的責任，桃園人發動罷免不是為了政黨仇恨，而是愛自己的家鄉。「我們不是垃圾，我們是選民、是人民、是讓你進國會的人。」不是選上了，就可以把人民當垃圾丟掉。