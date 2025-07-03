藍黨團推「反惡罷撲克牌」　綠委當場撕毀嗆：自證己罪斷章取義

▲民進黨團幹事長吳思瑤撕毀反惡罷撲克牌。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

迎戰726大罷免投票，國民黨除在各地展開造勢，國民黨團今（3日）也推出「反惡罷護台灣撲克牌」，其中兩張Joker鬼牌是總統賴清德說，「預算大幅刪減，國家成了一台無油可動的車」；及民進黨團總召柯建銘在0403大地震時說，「老天有眼發生大地震，老天要救台灣民主」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤回應，裡頭就是鬼話Joker、謊話Joker，不是自證己罪，就是移花接木、斷章取義。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、立委沈伯洋今日上午召開「國民黨就是砍國防預算的慣犯 現在還有民眾黨當幫兇」記者會。針對國民黨團今日推出「反惡罷護台灣撲克牌」，吳思瑤認為，裡頭就是鬼話Joker、謊話Joker，不是自證己罪，就是移花接木、斷章取義。

吳思瑤指出，裡面把卓榮泰變成電影角色「尤達」，說在野黨刪減總預算太離譜了，但這不是事實嗎？現在來kuso卓榮泰、李進勇，國民黨涉組織犯罪、造假連署，難道不是事實？這週93位國民黨工因偽造連署被起訴，上下造假民意的集團式組織犯罪難道不是事實？這個Joker就是自證己罪和斷章取義。

吳思瑤也以自己被搭配《魷魚遊戲》說「言論自由不是沒有邊界的，必須嚴格審查」為例，這就是不折不扣的斷章取義，她在這場質詢是針對中國配偶亞亞居然搭配中國統戰，血洗台灣、武統台灣，因此在當時質詢提出，言論自由受憲法保障，但不能無限上綱，如果涉及對生命暴力，絕對不能夠同意。

吳思瑤說，自己原意是這樣，但被曲解成審查，不就是斷章取義？她也當場撕掉撲克牌，「這種就是撕掉就好」，並指出，藍白毀憲亂政的可以做10、100副，罄竹難書，真有錢，大撒幣救罷免，有錢做這種事，不如朱立倫先道歉。

沈伯洋則無奈笑說，自己超多角色，對他人格抹黑很多，比如他說「凌虐不是傷害」，但原句是，不一定會造成傷害，所以傷害刑度應該不一樣，這是法律ABC，凌虐和精神傷害核定成2條文是有理由的，結果卻被說成這樣，去問任何法律系的都會跟你講這句。朱立倫以罷制罷、偽造文書，現在黨團還推撲克牌，應對意義在哪？

沈伯洋認為，國民黨親共不好好討論、破壞國家憲政體制，結果選擇是罵民進黨立委，公民團體完全沒感覺，反而激起綠營支持者，這不是幫自己催票？從頭到尾都很奇怪，和國安簡報不願意來一樣，只要說願意為中國問題坐下來談，罷團就會覺得是否可稍微暫緩，結果也沒有，從頭到尾就是反著做、幫自己添柴火。希望國民黨的正常人趕快出來阻止失速列車，不然國民黨會毀掉。

吳思瑤也以京華城案檢察官遭威脅為例表示，支持法務部針對仇恨式發文、對執法人員做生命威脅嚴查究辦、保護公正執法司法人員，因此言論自由不是沒有邊界，不能進行暴力威脅，這就是例證。