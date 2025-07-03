美軍空襲炸出成果！　五角大廈證實：伊朗核計畫「倒退兩年」

▲美軍轟炸後6月底的衛星影像顯示，伊朗福爾多（Fordow）核設施有挖掘與施工機具出現。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部2日公開表示，10天前對伊朗的軍事空襲已讓其核武計畫倒退「最多達兩年」，形同再次證實總統川普（Donald Trump）先前宣稱「伊朗核設施已被摧毀殆盡」的說法。

根據《路透社》報導，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）在記者會上指出，「我們讓他們的計畫倒退了一到兩年，至少國防部內部的情報評估是這麼看的。」不過，帕內爾並未提供具體證據來佐證這項評估。

美軍於6月22日對伊朗三處核設施發動大規模攻擊，動用超過12枚3萬磅（約13,600公斤）的「碉堡剋星」炸彈與超過24枚「戰斧巡弋飛彈」（Tomahawk），主攻深埋地下的福爾多核設施（Fordow）等敏感目標。

總統川普當時就曾豪語，稱攻擊行動已「摧毀伊朗核計畫」，如今國防部官員也強調，根據掌握的情報，「這些設施基本上已被完全摧毀」。

不過，美方內部也有較為保守的聲音。根據美國國防情報局（DIA）早前的初步評估，攻擊可能僅讓伊朗核計畫延遲數個月，且部分專家警告，伊朗可能在攻擊前就將高濃縮鈾轉移出福爾多，甚至可能藏匿於其他設施。

對此，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）澄清，目前並無情報顯示伊朗提前轉移核物質。

另一方面，聯合國原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）也指出，伊朗數個月內仍可能恢復鈾濃縮，讓外界對美方空襲成效打上問號。

不過，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）在接受CBS訪問時坦言，福爾多核設施確實遭到嚴重破壞，「沒有人能完全掌握福爾多裡到底發生了什麼。但根據我們目前所知道的，那裡的設施已經遭到非常嚴重且全面性的損毀。」