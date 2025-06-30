館長喊「台灣人性命由中國14億人決定」　綠委：聽聽就好

記者詹詠淇／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前自詡是「和平大使」赴中，28日晚間更在直播中脫口，「台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定」，引發大批網友強烈反彈。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（30日）表示，館長說的每句話，其實都是國台辦說的話，大家聽聽就好，認真就輸了。黨團書記長陳培瑜則說，館長站在自由民主土地卻攻擊自由民主，正是中共的手段。

▲民進黨團幹事長吳思瑤認為，館長的話聽聽就好。（圖／記者湯興漢攝）

針對館長喊「台灣人性命由中國14億同胞決定」，民進黨團幹事長吳思瑤上午受訪表示，果然去中國回來，已經不是大家認識的館長了，說的每句話，背後都行使中國意志，已經成為中共成功收買、籠絡的在台網紅，進行統戰，所以館長嘴巴說的每句話，其實都是國台辦說的話，都是共產黨要傳達訊息，大家聽聽就好，認真就輸了。

黨團書記長陳培瑜受訪時則訝異地問，「他什麼時候說的？哇，我真的有點嚇到」，館長語出驚人不是第一次，他這次真的徹底誤會民主自由本質。如果他認為個人性命可以交給中國決定，那上次他槍擊報案的機關就不應該是台灣的警察，應該去跟中國公安報案。

陳培瑜表示，館長現在站在自由民主土地上，卻口口聲聲攻擊自由民主，這正是中共的手段 ，「拜託大家看清楚，不要在隨著館長起舞」，他現在到處幫藍委站台，任務什麼時候開始，很清楚從中國回來就開始。他繼續隨中國唱和，台灣人民應該都看很清楚。

陳培瑜強調，對她來說，台灣自由民主是不管藍白綠，都要共同維護的，拜託館長看清楚這件事的本質。