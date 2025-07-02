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90歲達賴喇嘛宣布「會轉世」　陸外交部直指：繼承權要符合法規

▲達賴喇嘛。（圖／達志影像／美聯社）

▲達賴喇嘛。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

即將迎來90歲生日的西藏精神領袖達賴喇嘛2日宣布，達賴喇嘛制度確定會延續，而他本人將會轉世，且未來的轉世人選將由其設立的「甘丹頗章基金會」主導尋找與認定，排除中國政府干預的空間。中國外交部發言人毛寧2日在例行記者會上，也對此做出回應。

毛寧表示，「達賴喇嘛的轉世靈童繼承權，必須符合，大陸法律法規，符合宗教儀軌，和歷史定制。」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

據《路透社》報導，達賴喇嘛透過影片，向聚集在印度達蘭薩拉超過百名僧人、國際媒體與支持者發表演說，強調未來轉世的搜尋程序，將依循歷史傳統，並由甘丹頗章基金會與各藏傳佛教教派領袖協商進行。他指出，「除了甘丹頗章，沒有任何其他人擁有干預此事的權力。」

達賴喇嘛1959年流亡印度，遭到北京當局視為分裂分子，中國堅稱有權選定繼任者。中國官員過去多次表示，達賴喇嘛的轉世必須依照清朝所傳承的「金瓶掣籤」制度，由中國依法監督進行，且轉世者必須出生於中國境內。

然而，達賴喇嘛早已多次表明，轉世人選不會在中國境內誕生，呼籲信徒拒絕接受由北京指定的人選。他曾在過去表示，不排除未來不會再有達賴喇嘛繼任者出現的可能性，然而此次表態則消除了，外界多年來對制度延續與否的疑慮。

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