前台大醫迷姦3女「出境跑了」　台北地院裁定沒收保證金並通緝

▲前台大醫院婦產科名醫鄭文芳。（圖／翻攝洪鈞培文教基金會YouTube）



記者劉昌松、鄒鎮宇／台北報導

前台大醫院婦產科名醫鄭文芳涉嫌在2020年、2021年間，以了解金融商品為由，分別邀約3名女業務餐敘，席間疑似在紅酒中下藥，等被害人陷入昏迷再上下其手。然而，鄭文芳卻在繳納40萬元保證金後出境未回，如今台北地院裁定，沒收其保證金並發布通緝

回顧此案，鄭男被譽為國內婦癌權威，去年初才被1名藥廠女業務提告遭趁機性侵，但因相關監視器畫面顯示，藥廠女業務行走不需要攙扶，且事後還傳訊「感謝老爹」，檢察官因此處分不起訴鄭男，案經高檢署再議發回後，仍不起訴確定。

事後，又有3名從事金融界的女業務舉行記者會，指控鄭男迷姦惡行，其中1名當事人點名台大無視多人投訴「鄭XX教授」下藥性侵，放任鄭為非作歹，希望台大不要復聘，台大醫院已於112年底報請大學同意其不續兼該院主治醫師。

▲立委范雲與性侵受害人召開記者會，懇求臺大醫學院不要回聘狼師。（圖／記者屠惠剛攝）



北檢指揮中山分局調查，3名提告的金融女業務分別是在2020年5月、2021年1月與4月間受害，鄭男都是以要了解金融商品的名義，邀約她們晚上到居酒屋吃飯順便小酌，其中首名被害人喝了點紅酒後感覺昏沉，再醒來時發現自己身處陌生環境，鄭男正準備施魔爪，被害人奪門而出逃走才發現，剛剛的地點竟然是台大實驗室。

第2名被害人自認酒量好，卻在居酒屋就失去反抗能力，慘遭鄭男猥褻，原本鄭男還要帶被害人到飯店開房間，被害人嚴詞拒絕，並找友人到居酒屋接她回家。第3名被害人則是被帶到飯店房間後才醒來，趁鄭男上廁所時匆忙離開。

3名被害人原本以為是自己喝酒醉，但反覆思考事發當時沒喝多，甚至前去接送第2名被害人的親友，也沒聞到酒味，因此懷疑遭鄭男下藥性侵，鄭男到案否認犯罪，堅稱不知道為什麼，看到這些女業務似乎很累，所以協助安排她們就近找地方休息。

檢察官綜合檢視3名女業務的親身經歷，認為鄭男是在酒內摻入不明藥劑，使被害人陷入無法抗拒的時候，趁機猥褻、性侵，因被害人及時醒來抗拒而未遂，因此不採信鄭男辯詞，依法將他提起公訴。

然而，鄭文芳4月8日繳納40萬元保證金後被釋放，隨後出境至今未歸。台北地院法拘提被告未獲，另具保人經本院合法通知，亦未能督促被告到案，足認鄭文芳確已逃匿，因此裁定沒收其保證金並發布通緝。