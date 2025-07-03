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快訊／鄭文芳性侵潛逃遭通緝　台大院長批：台大之恥、醫界之恥

記者洪巧藍／台北報導

前台大醫院婦產科名醫鄭文芳涉嫌下藥性侵，卻在繳納40萬元保證金後出境未回，如今台北地院裁定，沒收其保證金並發布通緝。台大醫院院長吳明賢今（3）日批評，鄭文芳做了最壞的示範，簡直是台大之恥，也是台灣醫界之恥，做錯事就應該要接受法律制裁，不管是作為醫師、老師，這都是最壞的示範，也辜負國家社會栽培。

▲▼台大醫院院長吳明賢。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大醫院院長吳明賢。（圖／記者洪巧藍攝）

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吳明賢今日受訪直言，雖然鄭文芳已經不是台大醫院的員工，也受到台大醫院懲處，「不過，我覺得他做了一個最壞的示範，這簡直是台大之恥，也是台灣醫界之恥。」

吳明賢說，做錯事就是應該要接受法律制裁，鄭文芳不敢面對法律，不管是作為醫師或是作為一個老師，都是做了一個最壞的示範，也辜負台大、國家社會的栽培，「真的是最壞的示範！」

至於鄭文芳潛逃出境，吳明賢說，不管他跑到哪裡去，一輩子都會帶著這件事，且他不應該用這樣的態度去處理，「常常說『知恥近乎勇』，他有那個膽量去做壞事，沒有膽量去接受懲罰。」吳明賢重申是「最壞的示範」，不管是從哪個角度，這都真的是醫界之恥。

▲▼前台大醫迷姦3女「出境跑了」　台北地院裁定沒收保證金並通緝。（圖／翻攝洪鈞培文教基金會YouTube）

▲前台大醫院婦產科名醫鄭文芳。（圖／翻攝洪鈞培文教基金會YouTube）

回顧此案，鄭男被譽為國內婦癌權威，去年初才被一名藥廠女業務提告遭趁機性侵，但因相關監視器畫面顯示，藥廠女業務行走不需要攙扶，且事後還傳訊「感謝老爹」，檢察官因此處分不起訴鄭男，案經高檢署再議發回後，仍不起訴確定。

事後，又有3名從事金融界的女業務舉行記者會，指控鄭男迷姦惡行，其中一名當事人點名台大無視多人投訴「鄭XX教授」下藥性侵，放任鄭為非作歹，希望台大不要復聘，台大醫院已於112年底報請大學同意其不再續聘為該院主治醫師。

檢察官綜合檢視3名女業務的親身經歷，認為鄭男是在酒內摻入不明藥劑，使被害人陷入無法抗拒的時候，趁機猥褻、性侵，因被害人及時醒來抗拒而未遂，因此不採信鄭男辯詞，依法將他提起公訴。

然而，鄭文芳4月8日繳納40萬元保證金後被釋放，隨後出境至今未歸。台北地院發拘提被告未獲，另具保人經本院合法通知，亦未能督促被告到案，足認鄭文芳確已逃匿，因此裁定沒收其保證金並發布通緝。

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