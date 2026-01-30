　
地方 地方焦點

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

▲台東縣公告垃圾清運與停收安排。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣公告垃圾清運與停收安排。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府因應年終大掃除及春節連續假期垃圾清運需求，於1月30日公告115年春節期間各鄉鎮市垃圾清運時程。縣府表示，2月16日除夕當天將加班清運垃圾（長濱鄉及蘭嶼鄉停收），2月17日（初一）至2月19日（初三）停收3天，惟部分鄉鎮仍視需求安排清運；自2月20日（初四）起，將陸續恢復正常清運作業，部分鄉鎮則配合調休調整時程。

縣府呼籲民眾留意各鄉鎮市公告的實際清運時間，並確實做好垃圾分類後再交付垃圾車清運，共同維護春節期間的環境整潔。

台東縣長饒慶鈴表示，春節連假長達9天，為維持全縣環境品質與民眾生活便利，清潔隊同仁在除夕當天仍需加班清運垃圾，犧牲與家人團聚的時間，持續守護社區環境。她也期盼民眾在迎新除舊之際，能以實際行動支持清潔人員的辛勞，一同維持居住環境的整潔。

環保局指出，年終大掃除除整理居家空間外，也提醒民眾同步清理屋旁防火巷雜物及積水容器，以降低病媒蚊孳生風險。若有大型家具或廢棄物清運需求，切勿隨意棄置於道路或公共空間，應事先聯繫所在地清潔隊預約清運，避免春節前垃圾量集中，影響清運效率。

環保局也特別提醒，廢棄行動電源、鋰電池及高壓氣瓶等危險物品，切勿丟入一般垃圾車，若遭擠壓恐引發爆炸或起火風險，相關正確回收方式可至「台東縣環境保護局」臉書粉絲專頁查詢。

環保局補充，115年春節連續假期各鄉鎮市垃圾清運時間表，已同步公告於台東縣政府及台東縣環保局官網與臉書粉絲專頁，民眾亦可向各鄉鎮市公所清潔隊洽詢相關資訊，配合清運規劃，共同迎接乾淨、安全的新年環境。

