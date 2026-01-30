高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

▲詐騙示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名女富婆誤信網路投資廣告，竟在短短40天內，像「自動提款機」般被詐騙集團連剝數層皮，陸續面交5名車手，噴掉高達2170萬元，事後女富婆大夢初醒報警，5名車手落網後竟還在庭上大玩「苦肉計」，哭稱自己也是受害者、沒賺半毛錢，但法官不信他們的鬼話，不僅分別判處1年至2年8月不等徒刑，更要這群車手吐出2170萬天價賠償。

判決指出，這名家住鼓山區豪宅的女富婆，去年4月在網路上被所謂的「投資心得」勾引，好奇加了LINE。詐騙集團派出暱稱「欣誠APP客服」的藏鏡人，以高獲利股票為誘餌，將女富婆迷得團團轉。

詐團見女富婆資力雄厚，隨即展開「連環套」，同年5月，先派出李姓女車手冒充「外派經理」，大剌剌直闖女富婆家中收走230萬元，詐團見女富婆出手闊綽且毫無懷疑，隨後40天內輪流指派林姓、蔡姓等5名車手，像「接力賽」一樣上門討錢，總計榨乾女富婆2170萬元。

直到女富婆發現帳戶數字只進不出，驚覺遇上詐騙集團，才趕緊報警求救。警方使出「引蛇出洞」，請女富婆假裝加碼約出車手，當場將這群嫩車手一網打盡，可惜的是，女富婆砸下的2000多萬血汗錢，早已被轉手洗得精光，至今下落不明。

5名車手落網後，在法院上演賣慘戲碼，紛紛喊冤稱「只是想找工作，也是被騙的」、「連半毛佣金都沒拿到」，甚至裝窮表示賠不起天價巨款。

但法官認為，這群車手心知肚明是在從事非法勾當，辯詞明顯是推託之詞，依詐欺罪分別重判1年至2年8月不等徒刑。民事部分，法官則是判決這5名車手須連帶賠償女富婆損失的2170萬元，全案可上訴。

