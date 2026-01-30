閃過人生走馬燈！運動女健身後泡湯30分鐘險死　醫揭致命關鍵

▲彰化中年女子運動完泡湯差點沒命。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者唐詠絮／彰化報導

寒流來襲，泡湯、蒸三溫暖成為許多人放鬆暖身的首選。然而，享受熱氣氤氳的同時，可能暗藏健康危機！彰化一名中年女性在運動後泡42度水療池，因大量流汗加上長時間浸泡，導致體內電解質嚴重流失，血鉀急遽下降，竟引發心因性休克昏厥，送醫前甚至閃過「我是不是要死了」的念頭。腎臟科醫師緊急呼籲，民眾進行高溫活動時務必「量力而為」，並適時補充電解質，以防類似意外發生。

員榮醫院表示，該名52歲的婦人，平日有運動習慣。事發當晚，她在晚餐後前往健身中心，先跑步再舉啞鈴，運動約一小時。隨後，她進入溫度約攝氏42度的水療池浸泡，時間長達約30分鐘。正當她起身準備淋浴時，突然感到一陣強烈不適。

「心跳變得很微弱，四肢力量一點一點流失，好像被抽空一樣。」她回憶，暈倒前約20秒，強烈感到「我是不是要死了？」，腦中甚至閃過家中重要資料未整理、家人不知存放何處的擔憂。憑藉最後意識，勉強沖掉頭髮上的洗髮精，隨即失去知覺。所幸不久後自行醒轉，圍上浴巾向外求救，被緊急送往員榮醫院。

▲員榮醫院腎臟科主任孫樹俊醫師，解釋低血鉀的各種症狀。（圖／員榮醫院提供）

員榮醫療體系員榮醫院腎臟科主任孫樹俊醫師表示，患者到院時血壓偏低、心跳過快，經抽血與心電圖檢查，確診為「嚴重低血鉀合併低血壓，導致暈厥休克」。患者過去無明顯慢性腎臟病史，病因指向在高溫環境中停留過久、大量流汗導致電解質嚴重流失，造成血鉀濃度過低。

孫樹俊醫師指出，鉀離子是維持神經傳導、肌肉收縮與心臟正常節律的關鍵電解質。當血鉀過低時，會出現肌肉無力、心悸，嚴重時更可能導致心律不整、昏厥，甚至心因性休克，危及生命。江女士經即時補充電解質與靜脈輸液治療後，血鉀值逐漸回升，症狀改善，住院數日後平安出院。

孫樹俊醫師指出，低血鉀是臨床上常見卻易被忽略的問題。許多民眾未意識到，洗三溫暖或待在蒸氣室過久，伴隨大量排汗，正是誘發低血鉀的常見原因之一。汗水不僅帶走水分，也帶走鈉、鉀、氯等電解質。若未能適當補充，或本身有攝取不足、服用利尿劑等狀況，便可能使血鉀快速下降。慢性腎臟病、心臟病患者、年長者，以及長期服用利尿劑、降血壓藥物的民眾，風險更高，進行相關活動前應諮詢醫師建議。