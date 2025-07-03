誆不做元神宮會長草！她慘淪性奴2年　惡鄰逞慾100次重判9年

▲陳男利用女鄰居篤信宗教之說，性侵她100次。（示意圖，非當事人／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名陳姓男子明知女鄰居小花(化名)有輕度智能障礙，竟利用她對宗教深信不疑，以「不發生性關係會被蓮花太子懲罰、導致元辰宮都是草與土」為藉口，2年多來性侵小花100次。全案經台南地院審理，法官審酌陳男和小花調解，並取得小花原諒，依陳犯100個加重強制性交罪，處9年徒刑。可上訴。

判決指出，陳男和女子小花為鄰居關係，陳明知小花有輕度智能障礙，也了解小花的生活大部分和宗教連結，思考被宗教所框架，竟於2019年4月間，以修理電腦為由進入小花住處，誆稱要對她檢查身體，看她是否是蓮花太子的乩身，對她性侵1次，3天後陳男又來到小花住處，誆稱要舉辦法會、幫小花改運，再度性侵得逞。

此後陳男不斷以宗教為藉口，表示小花如果不跟他發生性行為，將遭受蓮花太子的處罰，導致小花的元辰宮都是草與土等謊言，讓小花信以為真，接著陳就在小花或自己住處、倉庫、農地、摩鐵等處性侵她，從2019年到2021年間，共逞慾100次。

全案曝光後，陳男只承認以神佛之說對小花強制性交，辯稱他雖經由小花父親得知她有輕度身心障礙，但小花看起來是正常的，只是講話有點無厘頭而已。陳男律師也說，小花大學成績正常，畢業後也能勝任目前的工作，並沒有智能障礙的情形。

不過法官查看精神鑑定報告，發現小花只對宗教相關事務較為熟悉，在其他一般日常對話，可能無法明確表達或了解，且有其他身體問題導致的輕型認知障礙症，加上小花在成長過程中，接觸到最多的就是宗教知識，她因而將大部分生活與宗教連結，難以突破思考框架， 確實為刑法中的「心智缺陷之人」沒錯。

法官指出，陳男2年多來侵犯小花100次，對她造成身心不可抹滅的傷痛，審酌陳男無前科，素行尚可，已和小花成立調解並履行完畢，小花也表示願意原諒陳男，依陳犯100個對心智缺陷之人犯強制性交罪，各處7年2月徒刑，應執行9年徒刑。可上訴。

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