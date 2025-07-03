快訊／美跳傘飛機衝出跑道釀5傷！　官方列「大量傷患事故」

記者張方瑀／綜合報導

美國紐澤西州一架跳傘專用小型飛機2日在格洛斯特郡（Gloucester County）克羅斯基機場（Cross Keys Airport）降落時衝出跑道，機上15人中有5人受傷，被緊急送往當地醫院救治。當地緊急應變單位將事件定調為「大量傷患事故」，並呼籲民眾避開現場。

根據CBS報導，聯邦航空總署（FAA）說法指出，這架機型為賽斯納208B（Cessna 208B）的小型飛機，於當地時間2日下午5時15分在北塔克霍路（North Tuckahoe Road）的機場降落時偏離跑道。目前FAA已介入調查事故原因。

New Jersey plane crash at Cross Keys Airport leaves at least 5 injured https://t.co/K1RjNOWdV0 pic.twitter.com/zkinDGHZTv — New York Post (@nypost) July 2, 2025

醫院方面指出，5名傷者全數送往卡姆登市（Camden）庫柏大學醫院（Cooper University Hospital），狀況尚未公開說明。事故發生後約一小時，格洛斯特郡緊急應變辦公室（OEM）於臉書發布警告，將此事件列為「大量傷患事故」（mass casualty incident），呼籲民眾避開機場周邊。

目前相關單位持續調查事故原因，詳細傷勢與飛安後續狀況仍有待進一步釐清。

克羅斯基機場為私人經營，常作為私人飛行與跳傘訓練基地，過去也曾發生事故。

據國家運輸安全委員會（NTSB）紀錄，這架飛機2023年7月也在維吉尼亞州薩福克（Suffolk）出現降落失誤，當時駕駛在結束第5趟跳傘飛行返航時，因抬頭動作不夠力導致前起落架斷裂，飛機滑出跑道、最終停在草地上，並造成引擎支架嚴重損壞．最終並未發現任何機械故障，事故被歸咎為「駕駛落地時操作不當」（pilot’s inadequate landing flare）。