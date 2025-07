快訊／美跳傘飛機衝出跑道釀5傷！　官方列「大量傷患事故」

記者張方瑀/綜合報導

美國紐澤西州一架跳傘專用小型飛機2日在格洛斯特郡(Gloucester County)克羅斯基機場(Cross Keys Airport)降落時衝出跑道,機上15人中有5人受傷,被緊急送往當地醫院救治。當地緊急應變單位將事件定調為「大量傷患事故」,並呼籲民眾避開現場。

根據CBS報導,聯邦航空總署(FAA)說法指出,這架機型為賽斯納208B(Cessna 208B)的小型飛機,於當地時間2日下午5時15分在北塔克霍路(North Tuckahoe Road)的機場降落時偏離跑道。目前FAA已介入調查事故原因。

New Jersey plane crash at Cross Keys Airport leaves at least 5 injured https://t.co/K1RjNOWdV0 pic.twitter.com/zkinDGHZTv