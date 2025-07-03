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倒塌瞬間曝光！為整修砍大樹　整棟房子竟「被壓成廢墟」

記者張方瑀／綜合報導

加拿大魁北克省龐特卡呂梅（Pointe-Calumet）一戶人家原本計劃為了因應水患將房屋墊高，施工前找來團隊進行砍樹作業，沒想到過程中一棵原本應朝外倒下的大樹，卻在誤判下朝相反方向傾倒，直接將整棟民宅壓垮。目前工人、房東與保險公司之間仍在互相推卸責任，導致屋主僅能暫居在拖車裡，不知何時才能返家。

根據CTV報導，這起事故發生於6月23日，65歲屋主德利斯勒（Daniel Delisle）當時外出不在家，直到接到兒子的電話才得知噩耗，「我還以為他又在開玩笑，因為他平常就愛惡作劇。結果他說，『爸爸，這次真的，樹倒下來壓到房子了』。」

▲▼為整修砍大樹　結果整棟屋被「壓成廢墟」。（圖／翻攝自IG／＠newcoremetal）

▲整棟房子被壓成廢墟。（圖／翻攝自IG）

德利斯勒回到家看見現場滿目瘡痍，當場淚崩，「整棟房子塌了，二樓直接壓到一樓，我什麼都沒了！」他多年來以承租方式居住在該屋，每月房租為950加元（約台幣2萬3000元），如今只能以300加元（約台幣7300元）月租金，住進一輛簡陋的拖車。

事故全程被鄰居亨利（Steven Henry）拍下。據他描述，當時工人計劃以鋼索牽引、將大樹朝遠離房子的方向倒下，卻疑似溝通或技術失誤，最終導致大樹朝錯誤方向傾倒，「他們一開始在樹幹遠離房子的那側開口，可能因為樹太粗沒倒，於是又在靠近房屋那側鋸了一刀，結果整棵樹直接往屋裡倒去。」

幸運的是，事件未造成人員傷亡，但讓人難受的是，儘管部分枝幹已移除，但粗大主幹至今仍橫壓在倒塌的屋上，現場已全面封鎖，德利斯勒無法取回任何個人物品。

德利斯勒無奈表示，「這台拖車真的很小，只有個小冰箱和小瓦斯爐，食物也好貴，我到現在還是情緒崩潰，每天都在哭。我真的很希望他們能重建那間房子，我在那裡住得很好。」

目前工人、房東與保險公司之間仍在互相推諉，後續賠償還需等現場清理與調查完成後再進一步協商。目前，預計將有拆除小組在近日進場，展開後續清理與善後作業。

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