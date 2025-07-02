藍稱才刪46億國防預算　國軍：刪凍20.6％佔比最高！還有36億沒核算

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德昨（1日）在「團結十講」的第四講中，批評在野黨刪凍國防預算史上最高，包括刪除84億元、凍結899.4億元；不過，藍營2日大力反擊，強調砍國防預算才46億，是2018以來的最低。對此，國防部官員2日受訪表示，今年度刪凍984億，佔原編預算20.6％是近年比例最高，且依用途別通刪36億並未核算在內，其中影響到的是國軍的國外差旅、國外教育訓練。

國民黨主席朱立倫表示，國民黨砍國防預算只有46億，是2018年來最低，並痛批賴清德是總統級的造謠；對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤反擊，強調藍白聯手國防預算「個案」刪減數是84億，並非朱立倫所言46.8億，而藍白「通案刪減」的36億，朱立倫卻不談，惡意魚目混珠。

對此，經向國防部官員詢問，該官員表示，2025年國防預算在立法院審議期間，遭大幅刪減84億元及凍結899億元，合計高達984億元，佔原編預算20.6%為近年最高比例。

所謂「2025年國防預算刪減數48億2,127萬元，為刪減最少」的說法，國防部官員說，這與事實不符，而且上列刪減數僅列記分組審查及黨團協商階段刪減合計數，另依用途別「通刪」的36億2607萬9千元，並未核算在內。

根據用途別刪除的36億，國防部官員表示，這包括「國外差旅」和「國外教育訓練」，都被刪除了15%，國內旅費被刪除了20%，而且都不允許流用；此外，刪除的「政策宣導」也在36億元金額內。

有關「國外差旅」、「國外教育訓練」對國軍戰力的影響方面，國防部官員受訪時說，國外的教育訓練攸關國軍赴國外受訓、學習新的東西。他說，教育訓練牽涉到的，很多是很難得才爭取到可以送訓的機會，本來有充足的預算可以送出去訓練，刪除掉當然會對軍隊的成長、戰力帶來很大的影響，而且還不算凍結的那塊；而國外差旅，則是攸關很多的會議或是談判，要購買武器裝備跟專案交流。