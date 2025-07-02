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藍白批賴清德第四講造謠　綠委列數字打臉：怕被罷免畏罪潛逃

▲民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，主持人林楚茵。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委林楚茵批，藍白聯手敢做不敢當，就怕被罷免。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨晚發表團結國家十講第四講「國防」時提到，在野刪減凍結國防預算，讓國際社會誤解台灣沒有自我保衛的決心，引發在野痛批造謠抹黑。對此，民進黨立委吳思瑤今（2日）反嗆，沒有什麼「總統級造謠」，只有「藍白齊說謊」；立委林楚茵則拿出算式加總，怒嗆藍白刪預算畏罪潛逃，白委黃國昌通刪預算肇事逃逸，藍白聯手敢做不敢當，就怕被罷免。

賴清德昨晚發表「團結國家十講」第四講「國防」時提到，在野刪減凍結國防預算，今年凍刪總額是史上最高的，被刪84億，且一度被凍結899.4億元，讓國際社會誤解台灣沒有自我保衛的決心。

國民黨主席朱立倫批評，今年國防預算高達4760億元，創歷史新高，立法院僅刪46.8億元，是2018年以來刪減最少的一次，比例僅約1%。少部分預算只是「凍結」，行政部門提出報告即可解凍。刪減部分，民進黨國防外交召委也支持；然而民進黨選擇拖延3個月，為大罷免煽風點火，「真正拖累國防的就是賴清德」。民眾黨主席黃國昌則痛斥，賴總統以造謠抹黑方式談國防，「把自己搞得low到跟綠營側翼一樣」。

對此，吳思瑤今日回應，朱立倫說國民黨砍國防預算才46億，是2018以來的最低，真是說謊不打草稿，造謠上癮成性。朱立倫就是「朱一半」，國防預算被藍白刪減數是84億，朱卻只說一半，而且數字還說錯。藍白聯手下國防預算「個案」刪減數是48億，而藍白「通案」刪減36億，朱立倫略而不談，惡意魚目混珠，模糊縮水刪減數。

吳思瑤指出，同樣讓人不可思議的是黃國昌，今天竟然說「在野黨僅刪減80多億，是全力支持國防預算」。這是什麼恐怖情人的可怕思維？我砍了你、對你施暴，是對你好？數字會說話，今年國防預算刪減達84億，就是2008以後刪減的新高。不是朱立倫說的「刪很少」，更不是黃國昌說的「刪預算是對國防的支持」。沒有什麼「總統級造謠」，只有「藍白齊說謊」。

▼民進黨立委吳思瑤嗆朱立倫造謠。（圖／翻攝立委吳思瑤Threads）

▲▼吳思瑤罵朱立倫。（圖／翻攝立委吳思瑤Threads）

林楚茵則說，賴總統一句話釣出藍白不敢面對的真相，國民黨聲稱只有刪除48億，黃國昌更是氣噗噗罵總統是「側翼」、「抹黑造謠」，藍白聯手敢做不敢當，就怕被罷免。

林楚茵也一一整理，委員會刪減48億1,527萬元，黨團協商刪減600萬元，通刪36億2,607萬9千元，全部加起來，國防預算實際被刪減總額84億4,734萬9千元。而通刪就是黃國昌的提案，不敢面對就是肇事逃逸，國民黨只敢提48億，刻意隱瞞協商跟通刪的部分，欺騙社會大眾，國民黨造謠第一品牌。

林楚茵認為，藍白去年瘋狂刪凍預算，怕罷免的國民黨立委想解凍預算，但又不敢出席國防外交委員會面對，根本就是「畏罪潛逃」被抓包。她大聲疾呼，大罷免不只治百病，大罷免更是照妖鏡，726同意罷免，把造謠藍委丟出國會！

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