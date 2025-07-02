　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈

▲▼M142高機動性多管火箭系統,海馬斯。（圖／美國陸軍）

▲M142高機動性多管火箭系統。（圖／美國陸軍）

記者杜冠霖／台北報導

屏東縣萬巒鄉規劃在今年12月舉辦「萬巒節」活動，鄉公所透過國民黨立委蘇清泉，要求國防部出動包含最新的M1A2T、海馬士火箭、105獵豹輪型戰車在內的各項戰甲車、陸航攻擊直升機、憲兵重機、涼山特勤隊及三軍樂儀隊支援，因裝備及人力動員過多，引起基層部隊相當大反彈，且國防部遲未答應，引起該立委不滿，揚言要求三軍參謀長到立院報告。對此，民進黨立委王定宇今（2日）表示，如果同意這樣的提案，會讓國軍疲於奔命進行展演，而不是在戰訓本務精進。

萬巒鄉公所計畫辦理國防教育活動，透過國民黨立委蘇清泉跟國防部協調，要求陸軍支援CM-32雲豹甲車、拖式飛彈車（TOW）+悍馬車、裝甲架橋車、CM-34 裝步戰鬥車、CM-12戰車、M1A2T坦克、M60A3坦克、CM-11勇虎式坦克、獵豹105公厘輪型戰車；M109A5自走砲車、105或155公厘榴彈砲、CM-21A1裝甲運兵車、M142海馬斯高機動性多管火箭、M42防空砲車。

此外，在航空器部分，鄉公所要求支援AH-1W眼鏡蛇、OH-58D戰搜直升機、MQ-9B高高空無人機、彈簧刀300自殺無人機；然而，MQ-9B高高空無人機、彈簧刀300自殺無人機仍未交貨，要求軍方展示就是天方夜譚。另外，地面部隊則有陸軍333旅萬金龍、陸軍涼山特勤隊格鬥表演、國防部三軍樂儀隊等。規模之大又勞師動眾，引起基層部隊相當大反彈。

對此規劃，民進黨立委王定宇表示，萬巒鄉長透過國民黨立委蘇清泉，希望國防部提供涼山特勤隊、海馬斯等等重要裝備辦活動，只能說這位鄉長很有創意但不可行，國軍戰訓本務非常繁重，這些機敏裝備甚至國軍官校自己百年校慶都沒有陳列，更不可能出現在鄉公所辦的活動。

王定宇認為，除不可行之外，也要提醒，現在國軍面對中共解放軍威脅，勤務吃重，辦理活動當然可以提高國軍能見度、對募兵有幫助，但不能逾越戰訓本務需求，萬巒鄉提出這樣的想法、國民黨協調，只能說創意很好但絕對不可行，陸軍也不可能同意這樣的提案。

王定宇直言，如果同意這樣的提案，國軍疲於奔命進行展演，而不是在戰訓本務或戰備任務上精進，至於國民黨立委為何要協調這件事？我們不得而知，應該由蘇清泉自己向外界說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈
6男「破麻」辱女同學　教室塗鴉「大展洪圖」
為了600元！先動手遭反殺　胸口中刀鮮血狂噴亡
大地震預言影響　旅行業直呼：35年最慘淡
小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪
快訊／竹科大廠員工開會缺席　陳屍公司機房中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

用AI變造魯明哲聲音宣傳大罷免　罷團成員遭函送桃檢偵辦

政戰局長拜會內政部替代役訓練中心　盼擴大推動全民防衛理念

藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈

小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪

罷團全台遶境　賴清德下動員令：全體黨公職配合民團給予最大協助

藍白批賴清德第四講造謠　綠委列數字打臉：怕被罷免畏罪潛逃

賴清德轟藍白砍國防預算　侯友宜嘆：團結十講變「分裂十講」

支持國防預算達GDP3.5％　朱立倫批賴清德「亂台十講」只為罷免

王世堅嘆朝野用放大鏡針對彼此　「國家面臨問題比這些沒營養的重要」

共和黨主席涉收中資造勢判2年　內政部：若危害國安將聲請解散

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

【酸到爆】館長自強隧道拍《大展鴻圖》！放話「青鳥吃X吧」

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

用AI變造魯明哲聲音宣傳大罷免　罷團成員遭函送桃檢偵辦

政戰局長拜會內政部替代役訓練中心　盼擴大推動全民防衛理念

藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈

小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪

罷團全台遶境　賴清德下動員令：全體黨公職配合民團給予最大協助

藍白批賴清德第四講造謠　綠委列數字打臉：怕被罷免畏罪潛逃

賴清德轟藍白砍國防預算　侯友宜嘆：團結十講變「分裂十講」

支持國防預算達GDP3.5％　朱立倫批賴清德「亂台十講」只為罷免

王世堅嘆朝野用放大鏡針對彼此　「國家面臨問題比這些沒營養的重要」

共和黨主席涉收中資造勢判2年　內政部：若危害國安將聲請解散

7/5末日預言倒數？郭鎧紋：未來一月規模7+地震機率七成

用AI變造魯明哲聲音宣傳大罷免　罷團成員遭函送桃檢偵辦

獨／1席600萬！台中富豪遊艇碼頭卡位　南部科技大亨買雙船位最猛

「美國千金」慘遭橫掃！　科恰雷托溫網首輪上演驚天大爆冷

福岡排隊名店「MOROPAIN」首度來台快閃　台北喜來登8月開賣

蔡昌憲連2副業收攤！投資「情趣商品」意外入帳6位數　年營業額破億

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站一臉不服氣

以色列同意！川普提停火60天　哈瑪斯鬆口：願討論「但有1前提」

抓到老公買春　人妻出招榨乾「做1次給300元」！半年後近況曝

物流司機抽菸釀禍！竹縣工業大樓全面燃燒16小時　財損初估2億

【這不是媽媽ＱＱ】寶寶見媽敷泥膜下秒扁嘴哭哭

政治熱門新聞

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

國安局公布5款APP高資安風險！　蒐集個資、臉部資訊、回傳數據

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

曝彭振聲夫妻恩愛往事　高嘉瑜：司法拖這麼久對家屬是很大的傷害

民眾黨聲援彭振聲　簡舒培批吃人血饅頭：當初把錯全往彭身上推

為何馬文君游顥罷免案8/23投票？　原因曝光

許甫駁民眾黨、陳佩琪甩鍋　揭彭振聲氣憤檢方「用這件事」羈押

小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪

賴控刪45億國防預算　徐巧芯：王定宇也贊成

罷團全台遶境　賴清德下動員令：全體黨公職配合民團給予最大協助

賴清德：藍白刪84億、凍899億國防預算　國際誤解台灣沒自衛決心

正式參戰！黃國昌宣布民眾黨公職奧援反罷　支持者726投下不同意

談不分區立委2年條款　黃國昌：不會更動柯文哲建立的制度

更多熱門

相關新聞

政戰局長拜會內政部替代役訓練中心　盼擴大推動全民防衛理念

政戰局長拜會內政部替代役訓練中心　盼擴大推動全民防衛理念

國防部政治作戰局今（2日）表示，局長陳育琳中將偕同文宣心戰處處長朱蕙芳等幹部，前往內政部「替代役暨社會韌性訓練執行中心」拜會執行長沈哲芳，雙方就強化國防通識教育、師資培育、役男心理輔導等議題，深入交流意見，期藉由良好合作機制，共同推動落實全民防衛理念。

罷團全台遶境　賴清德下動員令：全體黨公職配合民團給予最大協助

罷團全台遶境　賴清德下動員令：全體黨公職配合民團給予最大協助

支持國防預算達GDP3.5％　朱批賴亂台十講

支持國防預算達GDP3.5％　朱批賴亂台十講

罷免連署涉造假　國民黨組發會副主委收押理由曝

罷免連署涉造假　國民黨組發會副主委收押理由曝

王世堅嘆朝野用放大鏡針對彼此　「國家面臨問題比這些沒營養的重要」

王世堅嘆朝野用放大鏡針對彼此　「國家面臨問題比這些沒營養的重要」

關鍵字：

國防部萬巒鄉裝備動員蘇清泉國民黨

讀者迴響

熱門新聞

陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」

奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

南韓男團成員JAEHYUN病逝得年23歲

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲

將有雙颱！　其中1個「歐洲模式模擬可能登陸」

鄧佳華「模特兒女友」IG有陪酒片　網友覺得眼熟

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面