藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈

▲M142高機動性多管火箭系統。（圖／美國陸軍）



記者杜冠霖／台北報導

屏東縣萬巒鄉規劃在今年12月舉辦「萬巒節」活動，鄉公所透過國民黨立委蘇清泉，要求國防部出動包含最新的M1A2T、海馬士火箭、105獵豹輪型戰車在內的各項戰甲車、陸航攻擊直升機、憲兵重機、涼山特勤隊及三軍樂儀隊支援，因裝備及人力動員過多，引起基層部隊相當大反彈，且國防部遲未答應，引起該立委不滿，揚言要求三軍參謀長到立院報告。對此，民進黨立委王定宇今（2日）表示，如果同意這樣的提案，會讓國軍疲於奔命進行展演，而不是在戰訓本務精進。

萬巒鄉公所計畫辦理國防教育活動，透過國民黨立委蘇清泉跟國防部協調，要求陸軍支援CM-32雲豹甲車、拖式飛彈車（TOW）+悍馬車、裝甲架橋車、CM-34 裝步戰鬥車、CM-12戰車、M1A2T坦克、M60A3坦克、CM-11勇虎式坦克、獵豹105公厘輪型戰車；M109A5自走砲車、105或155公厘榴彈砲、CM-21A1裝甲運兵車、M142海馬斯高機動性多管火箭、M42防空砲車。

此外，在航空器部分，鄉公所要求支援AH-1W眼鏡蛇、OH-58D戰搜直升機、MQ-9B高高空無人機、彈簧刀300自殺無人機；然而，MQ-9B高高空無人機、彈簧刀300自殺無人機仍未交貨，要求軍方展示就是天方夜譚。另外，地面部隊則有陸軍333旅萬金龍、陸軍涼山特勤隊格鬥表演、國防部三軍樂儀隊等。規模之大又勞師動眾，引起基層部隊相當大反彈。

對此規劃，民進黨立委王定宇表示，萬巒鄉長透過國民黨立委蘇清泉，希望國防部提供涼山特勤隊、海馬斯等等重要裝備辦活動，只能說這位鄉長很有創意但不可行，國軍戰訓本務非常繁重，這些機敏裝備甚至國軍官校自己百年校慶都沒有陳列，更不可能出現在鄉公所辦的活動。

王定宇認為，除不可行之外，也要提醒，現在國軍面對中共解放軍威脅，勤務吃重，辦理活動當然可以提高國軍能見度、對募兵有幫助，但不能逾越戰訓本務需求，萬巒鄉提出這樣的想法、國民黨協調，只能說創意很好但絕對不可行，陸軍也不可能同意這樣的提案。

王定宇直言，如果同意這樣的提案，國軍疲於奔命進行展演，而不是在戰訓本務或戰備任務上精進，至於國民黨立委為何要協調這件事？我們不得而知，應該由蘇清泉自己向外界說明。