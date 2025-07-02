罷團全台遶境　賴清德下動員令：全體黨公職配合民團給予最大協助

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（2）日召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中致詞時表示，在上週六全代會，他已經說明，民進黨必須要與公民同行，一起承擔守護國家的責任。本週五，公民團體所發起的「護國大遶境」，民進黨也要配合民團規劃，向國人說明國家所面臨的挑戰，希望全體黨公職，當大遶境的車隊來到自己的縣市時以實際行動聲援，在協助公民團體的罷免活動時，也應以在地的公民團體為主，給予最大協助。

中選會日前公告，傅崐萁等24名國民黨立委罷免案將於7月26日投票。繼反共護台志工聯盟宣布「護國大遶境」活動，自7月4日起展開為期16天的全台遶境活動，號召全國31個罷團，從花蓮開始，順時針繞行台灣，預計在7月19日回到青島東路。

據轉述，賴清德會中致詞時表示，在上週六全代會，他已經表示，民進黨必須要與公民同行，一起承擔守護國家的責任。本週五，公民團體所發起的「護國大遶境」，將從花蓮開始出發，順時針繞行台灣。民進黨也要配合公民團體的規劃，向國人說明國家所面臨的挑戰。

賴清德指出，希望全體黨公職，當大遶境的車隊來到自己的縣市時，能以實際行動聲援，並號召所有「保台香燈腳」站出來，一起為他們加油打氣。

賴清德強調，在協助公民團體的罷免活動時，應以在地的公民團體為主，配合他們活動的規劃，給予最大的協助。