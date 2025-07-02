小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪

記者郭運興／台北報導

民眾黨1日號召大批支持者小草集結北院聲援柯文哲，未料，宣講過程中1位19歲小草被問到會不會擔心上戰場？竟語出驚人「當然希望可以溝通，但真的要上戰場，我會義無反顧的去投誠解放軍」，引來全場騷動，紛紛勸阻「不太好吧」、「不太對喔」。對此，前議員王浩宇今（2日）指出，該名小草恐觸犯《陸海空軍刑法》第19條規定或是《中華民國刑法》第100條（內亂罪）規定，皆可處7年以上有期徒刑，如果今天自己的網購平台有超過10筆訂單，晚上就去檢舉。

昨日民眾黨於北院集結聲援柯文哲，過程中一名19歲小草上台宣講時表示，我雜質我驕傲，謝謝賴清德，身為一個大一要升大二，要去當一年兵的人，謝謝賴清德，大家都要戰死在戰場上面了。被問到會不會擔心上戰場？是否會義無反顧拚一次還是希望進行溝通？該名小草語出驚人說「當然希望可以溝通，但真的要上戰場，我會義無反顧的去投誠解放軍」，引來全場騷動，紛紛勸阻「不太好吧」、「不太對喔」。

對此，王浩宇表示，依照那位小草的年齡推算，應該是退伍後預備役的國軍。根據《陸海空軍刑法》第19條規定，「預謀投降敵人」或「對敵人表示效忠」，可處七年以上的有期徒刑，情節嚴重者甚至可處無期徒刑或死刑，包含預備役。

王浩宇指出，如果已經除役、免疫或是不用當兵，可以根據《中華民國刑法》第100條（內亂罪）規定，意圖破壞國體、顛覆政府或與外國勢力勾結者，可處七年以上的有期徒刑。預謀投降解放軍可能被視為與外國勢力勾結，構成內亂罪的未遂犯，未遂犯也有刑責。

王浩宇強調，既然都已經公開說要投誠解放軍，如果今天自己的網購平台有超過10筆訂單，晚上就去檢舉吧。過去365天，沒有一天沒有超過10單的，所以自己覺得這位小草凶多吉少。

▼小草（左三揹布包者）脫口「義無反顧投誠解放軍」。（圖／翻攝直播）