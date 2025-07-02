6男「破麻」辱女同學還性騷導師　黑板寫網路哏「大展洪圖」還錯字

▲桃園某高中有女學生在網路爆料指控男學生以言語霸凌、性騷擾，男學生在教室後方塗鴉網路哏「大展鴻圖」還寫錯字。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市南區某高中女學生近日在網路貼文，指控該校某職類科男生以言語霸凌班上7名女學生，甚至還辱罵諷刺「死破麻、婊子」等不堪字眼，學生上報校方卻只記過了事。市府教育局指出，校方去年底接獲後展開調查，初步掌握6名男學生霸凌、性騷擾事證，後續性別事件調查中亦掌握相關證據佐證並依程序調查，事後性平案成立，分別對6名男學生記大過或小過等方式懲處。

桃園市南區某高中學生在網路上貼文指稱，班上部分男生莫名其妙對女學生不爽，踩她們的作業考卷，時常辱罵亦或是暗諷「死破麻、婊子」，時常大聲討論性話題，曾向學校反映，但始終都沒有一個實際性處理，當天記過可以讓他們當天消掉，並且想讓他們快點轉學草草了事。一件明明上學期就發生的事情，下學期才開始跑性平流程，「給我們一種想壓事情的感覺」。

貼文中甚至描述，有教官在別的班級拿這件事出來說：「有些事情應該先讓教官們知道，而不是先告訴家長」這樣的教育真的正確嗎？請問學校就是這樣的態度，一直說案件在處理了，卻只有幾次約談，也沒有明確公布相關處理措施，連個心靈輔導的機會都沒有，這就是一所高中對於霸凌、性平事件應該有的態度嗎？

▲桃園市南區某高中有女學生在網路爆料指控男學生霸凌女學生，圖為男學生在教室角落堆積垃圾。（圖／翻攝自網路）

教育局今天表示，針對該所高中處理過程，校方於去年底接獲學生訊息後展開調查，某科2名男學生疑似言語霸凌班上7位女學生；今年2月18日學校進行霸凌事件調查訪談過程中，掌握共有6名男學生涉嫌對這7位女學生言語性騷擾行為。

後續性別事件調查中，亦發現2位男學生涉有對導師進行疑似言語性騷擾之情節，學校及調查委員均已擴大調查。

教育局重申，學校接獲案件通報後，皆依規定於24小時內完成校安通報作業，針對疑似霸凌事件，學校於1月21日召開校園霸凌防制委員會審查小組會議，決議受理案件調查，並組成處理小組。調查小組於2月18日召開訪談會議，已彙整相關資料並完成訪談，正製作調查報告，後續將依「校園霸凌防制準則」辦理相關處理程序，同時由學校輔導室介入，對相關學生提供輔導與支持措施。

至於疑似性平事件，學校於3月6日召開性別平等教育委員會，基於事件性質及公益考量，決議啟動檢舉調查程序，經調查已於4月30日完成報告，認定事件性騷擾成立。案件中其中一位男學生提出申復，經申復審議小組審理後認申復有理由，請學校補足訪談及佐證資料，並重為決定，目前學校正依程序進行中。

教育局強調，針對此事件，教育局將持續督導學校依據「校園霸凌防制準則」與「性別平等教育法」儘速完成調查，針對受害學生，要求學校提供必要心理支持與安全保護措施，並視情況轉介桃園市學生輔導諮商中心協助。同時強化校園霸凌與性別平等教育宣導，提升學生自我保護意識及教職員應對知能，營造友善安全的校園環境。

此外，該校認定性騷成立，校方懲處結果如下：2名男學生各記大過2支、1學生大過1支、3學生小過2支。