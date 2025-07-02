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6男「破麻」辱女同學還性騷導師　黑板寫網路哏「大展洪圖」還錯字

▲桃園市南區某高中有女學生在網路爆料指控男學生以言語霸凌女學生，甚至還以不堪入耳言語對女學生與導師性騷擾，圖為男學生在教室後方塗鴉。（圖／翻攝自網路）

▲桃園某高中有女學生在網路爆料指控男學生以言語霸凌、性騷擾，男學生在教室後方塗鴉網路哏「大展鴻圖」還寫錯字。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市南區某高中女學生近日在網路貼文，指控該校某職類科男生以言語霸凌班上7名女學生，甚至還辱罵諷刺「死破麻、婊子」等不堪字眼，學生上報校方卻只記過了事。市府教育局指出，校方去年底接獲後展開調查，初步掌握6名男學生霸凌、性騷擾事證，後續性別事件調查中亦掌握相關證據佐證並依程序調查，事後性平案成立，分別對6名男學生記大過或小過等方式懲處。

桃園市南區某高中學生在網路上貼文指稱，班上部分男生莫名其妙對女學生不爽，踩她們的作業考卷，時常辱罵亦或是暗諷「死破麻、婊子」，時常大聲討論性話題，曾向學校反映，但始終都沒有一個實際性處理，當天記過可以讓他們當天消掉，並且想讓他們快點轉學草草了事。一件明明上學期就發生的事情，下學期才開始跑性平流程，「給我們一種想壓事情的感覺」。

貼文中甚至描述，有教官在別的班級拿這件事出來說：「有些事情應該先讓教官們知道，而不是先告訴家長」這樣的教育真的正確嗎？請問學校就是這樣的態度，一直說案件在處理了，卻只有幾次約談，也沒有明確公布相關處理措施，連個心靈輔導的機會都沒有，這就是一所高中對於霸凌、性平事件應該有的態度嗎？

▲桃園市南區某高中有女學生在網路爆料指控男學生霸凌女學生，圖為男學生在教室角落堆積垃圾。（圖／翻攝自網路）

▲桃園市南區某高中有女學生在網路爆料指控男學生霸凌女學生，圖為男學生在教室角落堆積垃圾。（圖／翻攝自網路）

教育局今天表示，針對該所高中處理過程，校方於去年底接獲學生訊息後展開調查，某科2名男學生疑似言語霸凌班上7位女學生；今年2月18日學校進行霸凌事件調查訪談過程中，掌握共有6名男學生涉嫌對這7位女學生言語性騷擾行為。

後續性別事件調查中，亦發現2位男學生涉有對導師進行疑似言語性騷擾之情節，學校及調查委員均已擴大調查。

教育局重申，學校接獲案件通報後，皆依規定於24小時內完成校安通報作業，針對疑似霸凌事件，學校於1月21日召開校園霸凌防制委員會審查小組會議，決議受理案件調查，並組成處理小組。調查小組於2月18日召開訪談會議，已彙整相關資料並完成訪談，正製作調查報告，後續將依「校園霸凌防制準則」辦理相關處理程序，同時由學校輔導室介入，對相關學生提供輔導與支持措施。

至於疑似性平事件，學校於3月6日召開性別平等教育委員會，基於事件性質及公益考量，決議啟動檢舉調查程序，經調查已於4月30日完成報告，認定事件性騷擾成立。案件中其中一位男學生提出申復，經申復審議小組審理後認申復有理由，請學校補足訪談及佐證資料，並重為決定，目前學校正依程序進行中。

教育局強調，針對此事件，教育局將持續督導學校依據「校園霸凌防制準則」與「性別平等教育法」儘速完成調查，針對受害學生，要求學校提供必要心理支持與安全保護措施，並視情況轉介桃園市學生輔導諮商中心協助。同時強化校園霸凌與性別平等教育宣導，提升學生自我保護意識及教職員應對知能，營造友善安全的校園環境。

此外，該校認定性騷成立，校方懲處結果如下：2名男學生各記大過2支、1學生大過1支、3學生小過2支。

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桃市南區某高中言語霸凌女學生+導師教育局

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