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社會 社會焦點 保障人權

高雄驚傳女童遭3童「戳私密處」　家長怒告教育局、幼兒園

▲▼仁武幼稚園 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲家長前往高雄地檢署按鈴控告幼稚園和教育局。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一家私立幼兒園去年底驚傳疑似虐童案，家長一度包圍幼兒園討公道，家長指控老師拉扯學童方式粗暴，還有女童疑似被3名男同學戳私密處，導致外陰部受傷，事件爆發後，家長不滿經過半年調查，高市教育局竟認為沒有證據顯示女童遭施暴或不當對待，今（12）日下午前往雄檢提告教育局凟職罪，並加告幼兒園過失傷害等罪。

整起案件發生在去年12間，警方獲報某幼兒園外有不明人士聚集，員警到場了解時，發現是多名幼兒園家長要向園方陳情討說法，一名家長控訴孩子在校內被老師揉太陽穴、拉扯受傷，還有媽媽說她家兒子被老師呼巴掌。

另外還有家長痛訴，孩子回家洗澡時，阿嬤發現孫女的外陰部紅腫、尿尿會痛，於是到醫院驗傷，經詢問女童，女童表示是同班的3名男童拉扯她的外套，又把手伸進她褲子裡戳私密處，且有清楚指認3名同學的名字，驗傷後已報警，也已向社會局通報。

不過園方針對女童受侵害一事反駁表示，有提供當天監視器畫面，發現女童當日都和女同學玩在一起，和指控的3名男同學沒交集，但家長不信，於是向高市警察局婦幼隊報案。

時隔半年，家長關心案件進度，卻從婦幼隊口中得知，案件已被移交到高市教育局，至於是否構成犯罪，警方以偵查不公開為由拒絕透露。家長認為，婦幼隊只從園方提供的監視影像中找證據，園方基於自我保護立場，當然不會提供對自己不利的影帶，而教育局身為主管單位，也沒有善盡職責守護孩童安全，因此今日前往高雄地檢署，按鈴控告教育局凟職罪，並加告幼兒園滅證、過失傷害等罪。

教育局表示，針對該幼兒園遭民眾檢舉多次違規，已對園所負責人及行為人共裁罰6次共33萬3000元，並依法公開違規人員及園所名稱

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