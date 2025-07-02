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神主牌位太高爆火氣！桃園殯葬業拍桌嗆公務員　警方出手要辦了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園生命紀念園區昨（1）日下午發生殯葬業者陪同家屬至園區申請神主牌位時，疑似情緒失控當眾拍桌咆哮、飆罵承辦公職人員情事。大園區公所今（2）日指出，第一線同仁依法行政，面對言語暴力與不理性行為，陳姓臨時員工事後已向大園分局報案，大園警方已依規定受理，通知許男到案說明，將依恐嚇、公然侮辱等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市大園生命紀念館昨天下午發生業者向承辦人員拍桌怒嗆事件，大園區公所今天回應了。（圖／桃園市民政局提供）

▲桃園市大園生命紀念館昨天下午發生業者向承辦人員拍桌怒嗆事件，大園區公所今天回應了。（圖／桃園市民政局提供，下同）

▲桃園市大園生命紀念館昨天下午發生業者向承辦人員拍桌怒嗆。（圖／桃園市民政局提供）

明維禮儀公司許姓業者指稱，當天陪同家屬去紀念館看牌位，因牌位位置比較高，業者請承辦人員先帶他們去看牌位，以往都可以挑選後再下來填寫申請資料，未料這個才剛來幾個月的僱員態度很差，堅持沒有寫完不能看，才引發後來業者情緒上來。針對公所人員已提告，許姓業者強調會依法向市府提出申訴。

▲桃園市大園生命紀念館昨天下午發生業者向承辦人員拍桌怒嗆事件，大園區公所民政課李鴻宗說明過程。（圖／桃園市民政局提供）

▲大園區公所民政課李鴻宗說明過程。

針對昨天大園生命紀念園區發生殯葬業者情緒失控衝突事件，大園區公所民政課長李鴻宗回應指出，本案為明維禮儀公司員工陪同家屬至本館辦理神主牌位申請，惟提交資料不齊，經現場陳姓臨時人員依規定說明，須補齊授權及委任文件後方可受理，並提醒相關作業規範。未料該員工情緒失控，出現拍桌、咆哮及不當言語等激烈舉動。陳姓臨時員工事後自覺受辱，已向大園分局報案，目前已進入調查程序。

大園區公所表示，第一線同仁依法行政，面對言語暴力與不理性行為，維護公務人員專業及尊嚴。為強化同仁服務品質與溝通應對能力，未來將針對服務人員進行教育訓練，包含情緒應對、衝突處理等溝通技巧，提升面對突發狀況的處理能力。

▲桃園市大園生命紀念館昨天下午發生業者向承辦人員拍桌怒嗆事件，大園警方已依規定受理報案，並通知業者到案說明，圖為大園生命紀念館。（圖／大園警方提供）

▲大園警方已依規定受理報案，並通知業者到案說明。圖為大園生命紀念館。（圖／大園警方提供）

市府民政局強調，經查明維禮儀公司並非去年度桃園市殯葬禮儀服務業評鑑之優良業者，市府每年透過評鑑機制，針對「組織管理」、「建築物及其設施」、「專業服務」、「消費權益之保障」及「改進及創新措施」對殯葬服務業進行評鑑。此外，本次事件應屬員工個人行為。

大園警方表示，55歲許姓男子於昨天下午3時許至大園生命紀念園區辦理業務，疑似因資料不齊無法申辦，許男情緒失控對承辦人員陳姓臨時承辦人員謾罵，陳男後續至派出所報案，警方已依規定受理，通知許男到案說明，訊後依恐嚇及公然侮辱等罪嫌送辦。

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