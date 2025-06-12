女童遭霸凌「戳下體」！高雄某幼兒園遭市府解約　違規黑歷史曝

▲受害女童家長提告幼兒園過失傷害、滅證、妨害名譽。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市仁武區一所準公共幼兒園遭爆，去年底有一名未滿5歲女童疑似遭同園3名幼童多次施暴，造成私密處受傷身心受創。受害家長痛批，園方未依規定即時通報，導致監視器畫面關鍵缺失、證據滅失，至今無解釋、無交代。對此，高雄市教育局回應，該幼兒園屢次違規，已多次嚴正裁罰並終止準公共契約，全力捍衛幼兒權益。

家長指控，女童疑似遭3名男童侵犯，園方不僅未即時通報，還堅稱「調閱影片未發現性騷擾」，卻只提供不完整片段、關鍵缺失、拖延調查，或用手機翻拍成完全無法辨識的影片，最後甚至說「影片救不回來」，熟練的完成證據滅失。

另外，家長也不滿，教育局與警方將「疑似性侵害事件驗傷單」明確指出女童有外陰紅腫並出現排尿困難，定義為「疑似性騷擾」，任由園方主導調查與證據提供，園方藉此拖延、切割，讓證據滅失。

受害家長說，女童的遭遇屬性早已超越性騷擾的「言語或動作不當」，是暴力性「進行身體接觸」的性霸凌，甚至具性侵害嫌疑，將之定義為「疑似性騷擾」，讓婦幼隊警方只能被動的由園方決定，提供哪些時段監視器影片、什麼時候提供甚至不提供也沒關係。

教育局也以「準公幼不是學校，幼生對幼生性騷不用 24小時內通報，由園方自行調查即可，且無須三個月內完成調查」，讓受害家長求助無門。

受害家長今日下午赴高雄地檢署向幼兒園提出告訴，包含過失傷害、滅證、妨害名譽，另也提告教育局瀆職，要求釐清園方及主管機關在事件中有無包庇、疏忽、甚至滅證等行為。同時受害家長也呼籲，建立一套真正保障幼童人身安全、資訊透明、公正調查的制度。

事實上，該所幼兒園先前就因接連違規、甚至涉及虐童行為，引爆家長不滿並前往園所抗議。但當時園方受訪時公開表示「家長指控皆不實」，甚至揚言要提告家長，令受害家庭備感壓力。

對此，高雄市教育局今（12）日說明，針對有關家長反映，該園幼兒疑似發生「生對生」不當行為事件，教育局第一時間責成園所啟動校安通報，並要求提供監視畫面供檢視。

警方接獲報案後也立即進入園所調閱監視器，並由家長、園方與警方三方共同確認。經查，尚無證據顯示有施暴或其他不當對待情事，教育局後續仍將密切關注，以免任何幼兒權益受損。

至於該園屢次違規事實，包括教保服務人員資格不符、超收幼兒等違規情節，教育局已於114年1月至3月期間依《幼兒教育及照顧法》等相關法規，對園所負責人及行為人共裁罰6次，罰鍰總額達新台幣33萬3,000元，並依法公開違規人員及園所名稱，以正視聽，警惕業界。

教育局表示，該幼兒園多次違反《幼兒教育及照顧法》及教保相關規定，教育局已於今年4月25日經教育部國教署核備，正式決定自114學年度（114年8月起）起解除其準公共教保服務契約，絕不容許不適格教保機構繼續提供公共服務，展現從嚴執法、捍衛幼兒受教權益的堅定決心。