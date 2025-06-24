桃園某高中主任PO短褲照「看妹子嗎」　教育局將開性平會擬停聘

▲桃園市某高中主任在擁有上百人LINE群組上傳女學生參加活動穿短褲照片，還PO文「要看高中妹子嗎？」引發網友撻伐。（圖／翻攝市議員黃瓊慧自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書爆料，指桃園市某高中的一名主任，常在上百人群組中，上傳高中女學生參加學校活動穿短褲或活動照片，然後還發問「要看高中妹子嗎？」引發網友撻伐，桃園市議員黃瓊慧接獲爆料後怒斥該名男老師簡直就是「意淫」女學生，非常令人生氣；市府教育局今（24）日表示，將召開開性平會時並啟動調查，另請學校依教師法相關規定，審議是否對該教師採取停聘等措施。

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▲桃園市某高中主任在擁有上百人LINE群組上傳女學生參加活動穿短褲照片，甚至PO文新聞標題「狼師誘拐未成年學生壁咚」，引發爭議。（圖／翻攝市議員黃瓊慧臉書）

網友上傳該群組內照片，包括該名男主任上傳該校高中女學生照片，內容包括女學生穿著短褲、運動服等參加活動照片，男主任還在群組發問「要看高中妹子嗎？我拍了」，甚至還自己下新聞標題「狼師誘拐未成年學生壁咚」，引發網友撻伐，有網友出言提醒「想想黃子佼」，但該主任仍然樂此不疲。

▲針對桃園市某高中主任在擁有上百人LINE群組上傳女學生參加活動穿短褲照片，市議員黃瓊慧質疑令人非常生氣。（圖／翻攝自市議員黃瓊慧臉書）

市議員黃瓊慧質疑，這件事非同小可，該名男老師簡直就是「意淫」女學生，還PO出女學生露臉照片供群組內成員欣賞，令人非常生氣，已通報警察局與教育局處理。

▲針對桃園市某高中主任在LINE群組上傳女學生參加活動穿短褲照片，市府教局教學輔校安室住任施力中提出回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府教育局表示，針對某高中教師在私人群組公開未成年學生照片，校方知悉事件後，已於24小時內完成校安通報作業。針對教師個人言行疑涉侵犯學生隱私部分，學校預計於6月26日召開校園事件處理會議進行審議。此外，教師留言疑涉校園性別事件部分，教育局已督導學校召開性別平等教育委員會，啟動性別事件調查程序，並透過問卷調查機制清查疑似被害人。另請學校依教師法等相關規定，審議是否對該教師採取停聘等措施。

教育局強調，教育局將持續督導學校依據性別平等教育法等相關規定辦理後續調查與處理事宜，加強性別平等教育之宣導與實施，提升學生自我保護與應變能力，增進教職員工性別平等教育知能，以營造安全、尊重與平等的校園學習環境。桃園市警局亦由市警局婦幼警察隊展開調查中。