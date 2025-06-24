高雄某高中教室大亂鬥！頭部連環肘擊「打到腦震盪」　3人送醫

▲高雄某高中4名學生發生衝突，中午用餐時間互毆，導致3人受傷。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pakutaso）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所公立高中傳出校園鬥毆，昨(23)日中午用餐時間，有4名學生因為開門進教室時發生碰撞，進而衍生肢體衝突，造成3名學生受傷送醫。教育局長吳立森今日表示，學生已到派出所備案，校方後續已連絡家長協調處理，將追蹤班級學生的身心狀況，這4名學生今日都沒有到校上課。

昨晚網路上傳出校園鬥毆影片，事發位於市內一所高中，影片開頭有2名學生抓住1名學生，另一名學生則是出拳動手爆打對方的頭部。雙方倒地後，男學生仍以手肘肘擊同學的頭部和背部，其中2名學生出腳踹人，甚至搬椅子開砸，怒嗆：「不是很牛嗎？」由於戰線波及整間教室，有女學生被嚇哭，還有學生喊：「要打出去打！」老師在一旁試圖制止，但4名學生似乎殺紅眼，雙方持續互毆。

教育局今日表示，此案發生於23日中午用餐時間，校方已掌握學生衝突事件起因，有4位學生間用餐時因開門進教室時碰撞，口角糾紛後有肢體衝突。老師在現場也不斷勸阻學生，並立即請教官入班處理，導師及行政團隊亦同步介入處理。

事件造成3位學生受傷，由健康中心初步處理傷勢，並依學生情況由教官陪同送醫，其中2人疑似輕微腦震盪、1人擦挫傷。校方後續通知家長，並會同警方共同處理，學生送醫觀察後皆已返家休養，今日沒有到校上課。

教育局指出，校方已和學生及家長約定6月25日到校晤談，並持續關心各該學生身心復原狀況；此次學生衝突事件，校方將續行調查及輔導管教事宜，讓學生安心就學。

教育局長吳立森表示，這一周是期末考周，校方不管是在考試或徐生安排，會去做嚴加的注意和管控，確保學生的就學權益沒有受到損害的。據了解，這幾位學生在之前並沒有其他的前怨，昨天應是單一事件引發的糾紛。

教育局強調，校方已於相關班級進行宣導，請學生刪除社群平台po出影片，並逐班提醒學生切勿再上傳和分享相關影片，以免衍生後續法律問題。另就外界持有或散布相關事件影片，因影片涉兒少個資，學校鄭重呼籲請外界不應再轉傳，避免造成兒少二次傷害或觸犯「兒童及少年福利與權益保障法」，相關事件將由學校依法調查並維護兒少權益。