桃園女嬰送托遭施暴！抓雙臂搖晃、大腿壓制下半身　2托育員慘了

▲桃園女嬰送托育中心遭施暴，2托育員被起訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市一名家長112年8月起將11個月大的女嬰送往平鎮區某托嬰中心，未料托育員宋女、邱女竟分別抓起女嬰雙臂搖晃數下、以及壓制女嬰下半身拍打其身體，導致女嬰多處紅腫、挫傷、瘀傷等，返家後還出現情緒不穩。全案經桃園地檢署檢方偵結，將2人依《刑法》「對於未滿十八歲之人，施以凌虐 或以他法足以妨害其身心之健全或發育」罪提起公訴。

起訴書指出，宋女、邱女均在該托嬰中心擔任托育員，而該名女嬰係112年8月7日起送到中心托育，宋、邱明知女嬰年幼，生心理功能發育未全，竟分別基於妨害幼兒童發育之犯意，於托育中心教室內凌虐女嬰。

檢方調查，宋女於同年8月21日中午搓揉女嬰左手長達1分鐘；翌日下午又抓住女嬰雙臂，將其舉起搖晃數下。而邱女則於8月14日下午以左腿壓制女嬰下半身，並以左手拍打身體；8月15日中午，邱女又以左腿壓制女嬰身體。女嬰在返家後，因頭部及右臉挫傷、左上肢與右手指多處挫瘀傷、頭皮、右臉頰、舌側、左上臂、手掌等多處紅腫、雙手手臂、手掌、臉頰等多處瘀青等傷害，且睡眠及情緒出現不穩，全案經女嬰父母報警後始曝光。

對此，宋女辯稱，當時是要把女嬰拉回來，安撫她睡覺，「我是看她的手、摸她的手，沒有捏她」；而邱女則表示，當時他的腳是拱起來的，女嬰在她腳下空間睡覺，因為女嬰會缺乏安全感等語。

但檢方勘驗監視器畫面，認為2人明知被害女嬰年幼，處於身心發育之初始階段，仍於上開期間，仗勢自身體型之絕對優勢、女嬰之生活自理能力及抵抗能力低落，多次對女嬰有之粗暴或泯滅尊嚴之行為，致女嬰受到傷害，顯見2人下手具有相當力道，應認屬凌虐行為，足以妨害女嬰身心健全發展，因此偵結後依《刑法》「對於未滿十八歲之人，施以凌虐 或以他法足以妨害其身心之健全或發育」罪將2人提起公訴。