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台南某校畢業生會考成績消失...校方回應惹怒家長　教育局回應了

▲台南某國中被控疑因行政疏失未輸入準考證編號，導致五專優免成績查無該校應屆畢業生會考成績，致受害學生落榜，台南市教育局爭取補救措施。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南某國中被控疑因行政疏失未輸入準考證編號，導致五專優免成績查無該校應屆畢業生會考成績，致受害學生落榜，台南市教育局爭取補救措施。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南某市立高中附設國中部驚傳重大行政疏失，導致五專優免成績查無該校應屆國三生會考成績，受害學生指控雖高分上榜五專第一志願，卻因無國中會考成績無法錄取，家長更怒批校方甚至建議「不然就直升」，令人傻眼，教育局表示，已請學校備齊學生申訴及相關資料，報請教育部提聯招會討論並提供補救措施。

受害學生家長指控，13日上午9時，女兒查詢成績時發現異常，立即聯絡學校，直到中午才獲校方註冊組回電坦承作業疏失。校方指出因未登打準考證號碼，導致成績無法入記錄，校方甚至提議「直升本校高中部」，讓家長無法接受。

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受害學生PO文指出：「優免委員會和校方，為何我在確定有參加會考，有拿到成績單的情況下，在五專優免成績上卻沒有我的會考分數，我除了會考的積分外總共拿了62分，會考拿了15.8分 過線是76.6分，照常理來說我應該能夠過線的，但成績卻顯示我只有62分，而打電話給優免委員會的結果卻是並未參加國中會考？？是優免委員會搞錯了成績單，還是校方並未將我的成績登錄上去，請你們給我一個說法，而不是用『我們沒辦法補上你的成績』、『如果真的沒辦法的話就直接直升吧』這樣的說法搪塞過去」。

台南市教育局指出，有關台南市某市立高中國中部3名學生參加114學年度五專優先免試入學報名，疑因學校作業疏失，導致放榜結果與原預期有落差案，教育局表示，學校作業疏失不應損及學生權益是基本原則，目前已請學校備齊學生申訴及相關資料，報請教育部提聯招會討論並提供補救措施。後續教育局也會持續追蹤，希望能以學生最大權益為優先，提供合理的補救。

教育局強調，接獲反應後，已於第一時間向教育部及五專優先免試入學招生委員會反映，希望在維持聯招公平性的前提下，對受影響學生能重新分發或以增額錄取方式予以補救，以保障學生升學權益。

針對學校行政疏失，教育局表示，除將責成該校進行內部檢討及相關人員責任釐清與追究外，未來也將強化各校各項升學管道報名作業流程，避免類似情形再發生。

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