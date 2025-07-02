不是老柯神預言！為何2藍委罷免案823投票？　中選會全說了

▲國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，投票日訂於今年8月23日。（圖／中選會提供）

記者詹詠淇／台北報導

中選會今（2日）表示，國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，投票日訂於今年8月23日。至於為何這天投票？與民進黨團總召柯建銘說的同一天，中選會說明，是尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議。

為何馬文君、游顥在8月23日投票？中選會說明，尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議，由於南投縣選委會於6月27日始完成馬文君、游顥2件立委罷免案補提後的查對工作暨該縣選委會初審，中選會於收到函報來文後，即進行相關徵詢作業，就此2件罷免案依法予以正式宣告成案，並就投票日期併予決定。其中，有關投票日期決定，是尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議。

實務上，中選會說，依法律明文規定，罷免案成立宣告後，被罷免人則有10天時間可依法提出答辯書，隨後還有發布罷免公告、進行投票人名冊編造，以及辦理公辦電視罷免說明會等相關法定程序，這些選務工作及其相關法定程序，對各該市縣選委會與協力之各該地方政府而言，確實也都需要一定的籌備期間。

中選會指出，再者，考量選務承載等相關問題，例如鄉鎮市區公所也需要洽借投開票所，亦需要與各市縣選委會協力辦理選務人員之招募，復依法律規定，也都要安排選務人員講習訓練，俾利投開票作業能夠順利。從而，市縣選委會確實並沒有辦法僅以20天或三個禮拜左右的時間就完成各項選務工作，仍需就適法性、可行性與當地選務承載量能等各項因素併為考量。

有關馬、游2件罷免案正式宣告成案暨投票日期決定，中選會表示，已依規於本周先徵詢過半委員同意而予以依法公告，自將再會循法定程序提交至7月18日預定召開中選會委員會議予以追認。