王世堅坦言訝異彭振聲涉京華城案　案情已揭露9成「盼他多保重」

▲民進黨立委王世堅訝異彭振聲涉京華城案。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市前副市長彭振聲涉柯文哲京華城容積率弊案，1日開庭前，彭振聲接獲妻子輕生噩耗情緒崩潰。民眾黨當天號召支持者集結北院聲援柯文哲與彭振聲。綠委王世堅今（2日）受訪時坦言，印象中的彭振聲是中規中矩，後來有涉入京華城案，坦白講自己蠻訝異。至於傳出彭振聲說是為了太太才認罪？王則表示，在京華城案，現在所披露的訊息已經全案90%以上，包含審理過程、內部討論，一些事實真相已經完全浮現，昨天發生如此遺憾的事，天人同悲，整個社會都為他惋惜，希望他多保重。

對於彭振聲為人，王世堅受訪時嘆了一口氣，並坦言，自己跟彭振聲很早認識，在柯文哲第一任期的時候他就是工務局長，後來是副市長，印象中的彭振聲是中規中矩，後來有涉入京華城案，坦白講自己蠻訝異，他個人跟彭振聲沒有私交，但公務上面接洽，「我認為他中規中矩、守法守規，但有時候是不是長官交代或是什麼政治性決定？這就例外了」。

王世堅認為，畢竟彭振聲有專業工務知識，關於都更、一般工程進行、建築部分，彭振聲有其專業跟堅持在，從去年傳出涉入京華城案被調查，自己確實蠻訝異，他應該是蠻中規中矩、守法守規。

至於傳出彭振聲說是為了太太才認罪？王世堅表示，這他全然不清楚，社會一定要尊重也相信司法，相信司法調查一定客觀公正透明，在京華城案，現在所披露的訊息已經全案90%以上，包含審理過程、內部討論，一些事實真相已經完全浮現，大概只剩一部份還沒有被釐清。

王世堅強調，社會是相信司法的，這件事情上任何人都沒辦法評論，自己只就能就他認識、接觸到的彭振聲，真的是中規中矩，昨天發生如此遺憾的事，天人同悲，整個社會都為他惋惜、遺憾、難過，撇開司法調查，這部分整個社會都同情他，希望他多保重。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

