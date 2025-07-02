2中國男在美被捕起訴！　「收買國安情資」涉間諜行動

▲ 美國司法部逮捕2名涉嫌間諜行動的中國男子。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國司法部指控，2名中國籍男子在美國境內為中國國家安全部從事間諜行動，企圖吸收美軍成員為北京效命，且曾於2022年在加州支付1萬美元交換機密情報。美方強調，這起案件突顯中國政府持續滲透美軍並企圖削弱美國國安，聯邦調查局（FBI）與多州執法單位已聯手破獲此間諜網絡。

綜合《路透》及美國司法部1日聲明，被起訴的2名中國公民為38歲陳遠策（Yuance Chen，音譯）及39歲賴立仁（Liren “Ryan” Lai，音譯），陳遠策為美國合法永久居民，居住於俄勒岡州哈比谷；賴立仁則是於今年4月持旅遊簽證自廣州抵達美國休士頓。兩人於6月27日被FBI逮捕，並於30日出庭。

司法部指出，兩人皆受中國國安部策動，未報備美國司法部長即擔任外國政府代理人在美國境內活動，已違反美國法律。

根據起訴書，賴約於2021年招募陳為中國國安部工作，2022年1月，兩人於廣州共謀後，協助國安部在加州一處休閒設施的置物櫃中放置至少1萬美元現金，支付給向中國提供國安情報的美國線人。此後兩人持續替中方尋找具招募潛力的美軍成員，尤其鎖定海軍內部。

陳遠策曾受命前往華盛頓州一座海軍基地及加州聖蓋博市的海軍招募中心，蒐集並轉交應徵者資料給中方人員，更透過社群平台接觸現役美軍，並將其資訊交給國安部，此外曾多次返中與情報官員會面，討論任務細節與報酬，還接受如何降低曝光風險的指導。

據司法部調查，賴立仁聲稱赴美是為經營網路零售業，但4月入境後行蹤可疑，5月9日自休士頓開車經新墨西哥與亞利桑那州前往南加州，再於5月15日返回德州，期間行動模式明顯不像旅遊，聯邦檢方認定他實際上是為執行間諜任務。

兩人目前依違反美國刑法第951條被起訴，若罪名成立，最高可處10年徒刑及25萬美元罰金。