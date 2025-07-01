滲透上百間美企「資助北韓武器」　2台灣人6中國人被起訴





▲台灣人涉入協助北韓賺取資金的詐騙案。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國司法部6月30日宣布，9名嫌犯涉嫌協助北韓駭客集團假冒身分，竊取美國企業的遠端工作職位，替北韓政權賺進至少500萬美元（約新台幣1.4億元），並且投入武器計畫，其中包括6名中國人、2名台灣人、1名美國公民。

美國司法部指出，國際社會祭出嚴厲制裁，阻止北韓繼續發展核武與飛彈，但該國仍向全球派出數千名IT人員，假冒美國人身分潛入逾百間美國企業，以「遠端上班」的名義進行長期詐騙，替平壤大規模殺傷性武器計畫帶來資金。

根據法庭文件，此案「受災戶」包括名列「財星」雜誌（Fortune）500大企業與一間位於加州的國防公司。除此之外，被告還成立假公司與空殼網站，營造「正派經營」假象，透過美國境內人士協助，遠端連線電腦系統，讓公司誤以為他們身在美國。

麻州波士頓聯邦法院已經起訴9名嫌疑人，包括2名台灣籍人士劉孟婷與劉恩，用於詐騙的筆電、帳戶及網站也全數查扣。

去年10月，執法部門突襲紐約、紐澤西與加州7處地點展開突襲搜索，查獲「筆電農場」（laptop farm），也就是專門擺放公司配發筆電，進行詐騙操作的據點，發現至少70台設備，全為受害企業所有。

除了實體搜查，當局也大動作查封21個涉案詐騙網站網域、凍結29個帳戶，帳戶內仍存有數萬美元資金，都是為了幫助北韓洗錢所設。

美國司法部國家安全部門主管艾森柏格（John Eisenberg）聲明，這類犯罪手法不只逃避制裁，更竊取美國企業資金，資助北韓政權的非法行動，包括武器計畫。