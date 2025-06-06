川普捲入「淫魔名單」是什麼？　4大QA看懂驚人內幕

▲川普與當時女友梅蘭妮亞、艾普斯坦（右2）與前女友麥絲威爾（右1），2000年2月在佛州一場聚會上合影。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

世界首富馬斯克宣稱，美國總統川普名列「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的名單上，再度掀起民眾的關注與臆測，本文也整理出4大關鍵問題，剖析這起延燒多年的驚天大案。

艾普斯坦是誰？

艾普斯坦出生於1953年1月20日，是華爾街的知名金融家，廣結全球政商名流，在國際社交菁英圈叱吒風雲。不過，他卻被指控長年性侵未成年少女，甚至擔任「皮條客」誘騙未成年少女賣淫，對那些政商名流好友提供性服務。

艾普斯坦2019年被捕不久後，在監獄內突然「自殺身亡」，讓外界始終對其死因存疑。他的前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）也因協助犯案，被判20年有期徒刑。

調查進度到哪了？

所謂「艾普斯坦檔案」（Epstein files），意指聯邦或州政府在相關多起案件之中，所蒐集到的數千份文件、影片、調查資料。許多法庭文件已經公開，尤其是艾普斯坦2008年佛州案與2019年紐約案，但其他文件依然被密封，或者經過刪減與塗黑。

由於艾普斯坦廣結全球政商名流，各界持續呼籲公布與案件有所關聯、甚至可能接受過性招待的人物名單。

▼艾普斯坦與麥絲威爾聯手「拉皮條」，誘騙未成年少女，向全球政商名流提供性服務。（圖／達志影像／美聯社）

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）5月表示，聯邦調查局（FBI）正在審查「數以萬計」與艾普斯坦相關的影片與文件，但為了保護受害者以及進行中的調查，將對資料進行編輯與刪減，一旦完成作業就會公開。

不過，儘管來自公眾的壓力越來越大，關於艾普斯坦檔案的許多關鍵問題，依舊沒有解答，包括誰在名單上、何時公布其他影片或文件、FBI或司法部打算永久或暫時保持機密的範圍等。

目前沒有官方消息來源證實，川普出現在任何與艾普斯坦相關的文件上，馬斯克也沒有具體說明究竟是哪些文件，更沒有提供任何可以支持自己說法的證據。

為何民眾起疑心？

川普承諾當選後解密大量政府資料，揭露所謂的「深層政府」（deep state），也就是相信政府內部隱藏另一股操控勢力的陰謀論。儘管他確實公布了甘迺迪刺殺案的6.3萬多頁文件，卻未完全公布艾普斯坦檔案。

▼ 川普與艾普斯坦多年前的合影。（圖／達志影像）



FBI局長巴特爾（Kash Patel）與副局長邦吉諾（Dan Bongino）過去也曾公開質疑艾普斯坦之死，後來卻改口宣稱，在看過完整檔案之後，他們都堅信艾普斯坦自殺身亡，牢房監視器畫面也將在未來幾個月公布。2人態度的轉變，反而讓外界進一步加深懷疑。

接下來會發生什麼事？



美國司法部表示將會公布更多案件資訊，包括艾普斯坦牢房裡的監視器畫面，卻始終沒有提供確切時間點。司法部長邦迪堅稱，延遲是為了保護受害者，但一些右翼網紅及川普支持者認為，這實際上就是在阻撓。在更多文件公布，或者司法部直接回應馬斯克的指控之前，民眾的懷疑與臆測可能持續加深。

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