伊朗飛彈報復美軍！　FBI：專注保護美國本土

▲FBI局長帕特爾表示，「保護國土安全」與專注移民執法的首要目標不變。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國上周末轟炸伊朗核設施後，伊朗23日發射飛彈報復，美軍駐卡達的烏代德空軍基地成為攻擊目標，幸未釀人員傷亡。美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）隨即強調，當前重點是「保護國土安全」；總統川普（Donald Trump）則表示，早就預料到伊朗的「軟弱反擊」，並感謝伊朗在空襲前先通知卡達與美方，並呼籲德黑蘭與以色列把握契機尋求和平。

路透社報導，帕特爾23日在佛州出席美國國家警長協會活動時表示，「在目前這個情勢下，我們的首要工作就是保護國土與社區安全。」他強調，FBI將持續推動現屆政府的核心政策，特別是在移民議題上。他還向地方執法機關喊話，「你們必須告訴我們你們需要什麼、發生了什麼事。沒有人比第一線警察更能提供準確情資。」

與會的副司法部長布朗奇（Todd Blanche）補充，司法部目前已動員多數聯邦檢察官「幾乎全力專注在移民執法上」，呼應聯邦政府在邊境與內部安全上的政策重心。

▼伊朗空襲美軍中東最大基地烏代德空軍基地。（圖／路透）



伊朗23日對美國駐卡達與伊拉克的軍事基地發射飛彈，作為對美軍轟炸其核設施的報復。此次攻擊未釀傷亡，川普回應稱伊朗的反擊「軟弱可預期」，美方已成功攔截而且完全因應，並稱「希望他們已經把怒氣發洩完了」。

此次伊朗攻擊針對的是中東美軍最重要的戰略樞紐之一，駐有約1.1萬美軍及超過百架戰機的烏代德空軍基地。根據美方消息，伊朗共發射14枚飛彈，且事前透過外交途徑通報美國與卡達，讓美軍得以預先調整部署、撤離部分飛機，未造成人員傷亡。

川普在Truth Social上發文表示，「感謝伊朗提前通知，使我們能及時應對，沒有人員受傷。」他並稱，美方會持續鼓勵以色列與伊朗朝和平方向邁進。