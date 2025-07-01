美企6名中國人「資助北韓武器」被逮　陸外交部嗆：無國際法依據

▲美國司法部稱，6名中國人涉嫌協助北韓駭客集團假冒身分。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

美國司法部6月30日宣布，6名中國人涉嫌協助北韓駭客集團假冒身分，竊取美國企業的遠端工作職位，替北韓政權賺進至少500萬美元（約新台幣1.4億元），並且投入武器計畫。中國外交部發言人毛寧1日在例行記者會上對此直指，美國司法部的說法沒有國際法依據。

一名記者向毛寧提問，「美國司法部昨天表示，他們打擊了，一個幫助北韓，資助其武器計畫的網絡，6名中國公民，為此被逮捕，中方對此有何評論？」

毛寧回應，「中方一貫反對，沒有國際法依據，未經聯合國安理會授權的單邊制裁，我們將採取一切必要措施，堅定維護中國公民正當合法權益。」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

美國司法部指出，國際社會祭出嚴厲制裁，阻止北韓繼續發展核武與飛彈，但該國仍向全球派出數千名IT人員，假冒美國人身分潛入逾百間美國企業，以「遠端上班」的名義進行長期詐騙，替平壤大規模殺傷性武器計畫帶來資金。

法庭文件指出，此案「受災戶」包括名列「財星」雜誌（Fortune）500大企業與一間位於加州的國防公司。除此之外，被告還成立假公司與空殼網站，營造「正派經營」假象，透過美國境內人士協助，遠端連線電腦系統，讓公司誤以為他們身在美國。

麻州波士頓聯邦法院已經起訴9名嫌疑人，除了6名中國人、1名美國人外，還包括2名台灣籍人士劉孟婷與劉恩，用於詐騙的筆電、帳戶及網站也全數查扣。