美股漲逾400點！川普「大而美法案」再槓馬斯克　特斯拉重挫逾5％

▲美國總統川普再度槓上馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美股下半年首個交易日四大指數走勢分歧，道瓊工業指數領漲逾400點，那斯達克、標普500指數與費城半導體同步收跌。此外，川普再度因「大而美法案」槓上馬斯克與特斯拉，導致特斯拉重挫逾5％。

道瓊工業指數上漲400.17點，或0.91%，收在44,494.94點。

標普500指數下跌6.94點，或0.11%，收在6,198.01點。

那斯達克指數下跌166.85點，或0.82%，收在20,202.89點。

費城半導體指數下跌39.05點，跌幅0.70%，收報5,507.50點。

美國參院1日通過川普的「大而美法案」，原先投票50比50形成僵局，最終依程序由副總統范斯投下關鍵的贊成票，川普標誌性的稅收與支出法案過關，等待法案送回眾議院進行表決。特斯拉創辦人馬斯克再度猛烈抨擊大而美法案將對美國經濟與就業帶來衝擊，引發川普反擊，指要調查此前馬斯克領導的政府效率部（DOGE），或將調查馬斯克取得的政府補助，甚至暗示可能將馬斯克遣返回南非。

特斯拉終場收跌16.95美元，重跌5.34%，報300.71美元。

晶片族群同步疲弱，輝達下跌4.69美元，跌幅2.97%，收報153.30美元；台積電ADR收跌1.81美元，跌幅0.80%，報224.68美元。