川普「大而美法案」7大影響一次看　CNN點名馬斯克：特別不開心

▲川普主導的「大而美法案」驚險過關。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普主導的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）1日在參議院驚險過關。CNN撰文分析，幾乎所有人都會受到這個「大規模稅收與支出法案」的影響，還點名一度與川普公開撕破臉的億萬富豪馬斯克，特別不樂見法案過關。

「大而美法案」有多個版本，參議院1日通過的版本，與眾議院5月通過的版本並不相同。而參眾2院必須通過相同版本的法案，才能在川普希望的7月4日之前，將法案送交他簽署。

儘管如此，這項龐大法案的整體輪廓已經相當明確，它延長了川普第1任期的減稅政策，為邊境圍牆提供資金，對協助美國人負擔得起食物、醫療保險的社會安全網削減聯邦支持，以抵銷政府收入損失與額外支出。

▼華盛頓州柯克蘭「常春醫療中心」（EvergreenHealth Medical Center）。（圖／達志影像／美聯社）

1、社會福利

該法案收緊多項社福措施，例如制定更嚴格的資格審查，擴大自費支出比例，減少對於各州政府的聯邦補助，恐讓原本享有醫療補助（Medicaid）、病患保護與平價醫療法（PPACA，俗稱歐巴馬健保）、美國補充營養協助計畫（SNAP，俗稱食物券）的數百萬人失去保障或受到影響。

國會預算辦公室（CBO）預估，到了2034年，將新增近1200萬人失去醫療保險，其中許多人正是因為「大而美法案」對於醫療補助的規定收緊所導致。

即使原本就沒有接觸上述社會安全網，你的健康權益仍可能受到法案影響。各大醫院警告，對醫療補助的補助削減，可能迫使一些醫院裁員、限制服務甚至關門大吉，尤其是鄉村地區的醫院。

2、各州基礎建設

隨著聯邦政府大幅削減補助，各州除了跟著限縮社福措施，也可能在其他領域節省資金，例如教育或地方基礎建設。

▼明尼蘇達州一間超市。（圖／達志影像／美聯社）

3、納稅人有感

「大而美法案」延續了2017年川普第1屆任期推出的一系列個人所得稅減免政策，許多納稅人如今得以繼續受益，育有子女的父母還將獲得更多稅收減免。

不過，並非所有人的負擔都能減輕。舉例來說，學貸延期或寬限機會減少，再生能源稅收優惠提前至2027年結束，原本免稅的私立大學，例如哈佛、耶魯、史丹佛、普林斯頓、麻省理工學院等名校，捐贈稅也從1.4%調高至8%。

4、富人變得更有錢



稅務政策中心（Tax Policy Center）分析，雖然所有家庭的稅務負擔都會減輕，但其中約60%減稅利益，都將流向年收入前20%的人口袋。也就是說，富人將是最大受益者，遠勝於中低收入族群。

此外，根據美國國會研究處（Congressional Research Service）報告，2021、2022 年，竟有數千名年收入超過100萬美元的公民申領了失業補助。新法案將禁止百萬富翁領取失業救濟的爭議性做法。

▼美墨邊境圍牆將獲得新經費建造。（圖／達志影像／美聯社）



5、移民失去保障、邊境圍牆可蓋了

難民（refugees）、尋求庇護者（asylees）、家暴與性剝削受害者（victims of domestic violence and sex trafficking）將被排除在多項聯邦福利之外。申請移民的程序可能變多，或者費用提高。

與此同時，該法案將撥款465億美元修建邊境圍牆，450億美元撥給移民和海關執法局（ICE）拘留無證移民。

6、國債攀升、百姓有感

擔心國債的人恐怕也開心不起來。國會預算辦公室6月30日公布報告指出，「大而美法案」將在未來10年增加3.3兆美元的赤字。不過，該法案還將債務上限提高5兆美元，允許財政部借更多錢，支付已經發生的開支項目。

許多美國人可能「直接」感受到國債不斷增長的後果，根據國會預算辦公室分析，這將推高利率，導致房貸、車貸、卡債利息都變得更高。

▼馬斯克一度與川普公開撕破臉。（組圖／達志影像／美聯社）

7、馬斯克不開心



馬斯克對於這項法案非常憤怒，在社群媒體上多次發文砲轟。他不僅傾向進一步削減政府開支，也不同意會讓赤字激增的減稅政策。此外，這位特斯拉執行長也激烈反對突然終止電動車稅收抵免，「這是在資助過去的產業，同時嚴重損害未來的產業。」他先前甚至直言，如果共和黨人執意讓法案過關，將是「政治自殺」。