馬斯克槓川普「中國網友一面倒挺爆」　嗨喊：10億人支持你

▲馬斯克近期再度槓上川普。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

億萬富豪馬斯克激烈反對「大而美法案」（One Big Beautiful Bill），近期為此再度槓上美國總統川普，他的「反川」言論登上中國微博熱搜，還被中國網友瘋狂讚許，甚至喊出「10億人挺你」的熱情口號。

衛報報導，美國總統與全球首富之間命運多舛的兄弟情，如今受到中國網友高度關注，而且許多人都力挺馬斯克。其中討論度最高的話題是，馬斯克信誓旦旦宣稱，如果川普的「大而美法案」通過，他將在隔天成立新政黨「美國黨」（America party），並且讓支持該法案的共和黨議員丟掉席次。

而在「大又美法案」於參議院通過幾小時後，「馬斯克想創美國黨」就登上微博熱搜，中國網友們紛紛表示支持，「如果馬斯克成立一個政黨，他的科技導向思維能夠為政治注入新活力。改變的潛能是巨大的，值得關注」、「馬斯克兄弟，我們這邊有超過10億人支持你。」

馬斯克身為特斯拉與SpaceX首席執行長，因其商業敏銳度與科技成就，在中國廣受尊敬。特斯拉是唯一能與中國本土電動車競爭的西方品牌，特斯拉產量最大的工廠正好位於上海。眾所皆知，馬斯克與中國國務院總理李強關係密切，馬斯克的母親梅耶·馬斯克（Maye Musk）在中國網友心中也是網紅等級的人物。

與此同時，川普被許多中國人視為「不可預測的滑稽人物」，還對北京發動近代史上最激烈的貿易戰。不過也有一些網友批評，川普跟馬斯克應該成熟一點，「這2個成年男性為了最小的事情不斷爭執，最後鬧到全世界都知道了。」

衛報指出，在中國嚴加管控的社群平台上，此類話題被允許繼續延燒，意味著至少一些審查機構認為，美國政治混亂對中國而言可能不是壞事。

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