以色列同意！川普提停火60天　哈瑪斯鬆口：願討論「但有1前提」

▲ 川普呼籲哈瑪斯接受60天停火協議，以色列已同意協議必要條件。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普1日宣布，以色列已同意一項為期60天的加薩停火協議條件，呼籲哈瑪斯把握機會，接受協議以終結戰爭。哈瑪斯對此回應，願意認真討論所有能「完全終止戰爭」的提案，將派代表赴埃及磋商，但未正面接受美方提案。

綜合《美聯社》等美媒，川普稱以色列已同意這份停火協議必要條件，將由卡達與埃及遞交哈瑪斯，並在自家社群平台Truth Social發文警告，「為了中東利益，我希望哈瑪斯接受這份協議，因為協議不會變得更好，只會更糟。」

川普說明，60天停火期將用來推動結束戰爭，最快有望在下周正式達成協議。但以色列並未承諾此事，強調在徹底擊敗哈瑪斯以前不會接受這點。

哈瑪斯官員努努（Taher al-Nunu）2日回應，該組織「已準備好且對達成協議是認真的」，但前提是方案須「明確實現戰爭全面終結」。

以哈停火一再因相同問題出現分歧，哈瑪斯願意釋放剩餘約50名人質，但要求以色列全面撤軍；以色列則堅持，除非哈瑪斯投降、解除武裝並流亡，否則不會同意結束戰爭，而哈瑪斯拒絕照做。

據以色列官員透露，這份協議草案除暫時停火外，還包括以軍從加薩部份撤軍並擴大人道救援。美方與調解國將在協議中保證就結束戰爭進行談判，但以色列未做出承諾。