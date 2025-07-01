快訊／泰國總理貝東塔遭停職！　她首回應：接受法院決定

▲泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）遭停職。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因與柬埔寨前總理洪森的「通話門」事件陷入政治危機，泰國憲法法庭1日正式通過由36名參議員聯合提出的貝東塔停職請願案，宣布貝東塔即日起停職接受調查。而貝東塔稍早首度發表回應稱，接受憲法法庭的決定，並向大眾道歉，同時承諾會繼續以泰國公民身分為國家服務。

泰國36名參議員認為貝東塔私下與洪森通話並貶低泰國軍方的行為涉及違憲，因此聯合請願，要求憲法法庭讓貝東塔停職。憲法法庭1日正式審理此案，並以7：2票數通過，因此要求貝東塔即日起停職，接受調查直到最終裁決出爐。

未來將由副總理素立雅·宗龍倫吉（Suriya Juangroongruangkit）暫時代理貝東塔的總理職位，並在7月3日帶領新內閣宣誓就職。貝東塔雖被暫停總理職位，但是在新內閣中擔任文化部長，仍可繼續以新身分留在內閣。

根據《路透社》報導，法院聲明指出已受理此案，並要求貝東塔在15日內提交說明。

對於停職結果，貝東塔表示，願意接受法庭的決定。她同時向泰國人民致歉稱，「我想向所有因這件事感到不安的民眾道歉，我仍會以一名泰國公民的身分，繼續為國家努力。」

這起風波源於6月15日的一通電話，當時她為緩和與柬國邊境緊張情勢，私下致電洪森，並批評泰國軍方，事後通話內容被曝光，也讓她陷入政治危機。執政聯盟第二大黨泰自豪黨宣布退出，國會議員預計3日對其提出不信任案，民眾更上街遊行，要求她下台。