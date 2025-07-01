快訊／泰國憲法法庭下令：「總理貝東塔」即日起停職

▲泰國總理貝東塔被憲法法庭下令停職。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

泰國憲法法庭今（1）日正式批准由36名參議員提出的總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）停職請願案，裁定她即日起暫停總理職務，接受憲法法庭調查，直到憲法法庭作出最終判決。未來將由副總理素立雅·宗龍倫吉（Suriya Juangroongruangkit）暫時代理其總理職位。

根據泰媒報導，貝東塔與洪森的私下通話內容曝光後，引發國內軒然大波。36名參議員聯名向憲法法庭遞交請願書，指控貝東塔違憲。根據泰國憲法第170條第3款與第82條第2款，憲法法院需對其是否喪失總理資格進行裁定。

泰國憲法法庭1日上午對此案進行審理，並以7比2的票數通過，裁定她即日起暫停總理職務，並開始對其是否失職展開調查，直到法院作出最終判決。

由於泰國新內閣1日才剛出爐，素立雅將於3日代替貝東塔，帶領新內閣宣誓就職。

貝東塔的父親、泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）與洪森擁有數十年的交情，洪森也是柬埔寨現任總理洪馬內（Hun Manet）的父親，而日前泰柬邊境發生衝突時，貝東塔曾致電洪森，希望能私下協商，以緩解邊境的緊張局勢。她在通話中批評泰國軍方，並對洪森展現低姿態，怎知整段通話卻遭洪森偷錄音並公開。

通話曝光後，貝東塔陷入政治危機，除了引發民眾撻伐外，也引起泰國政壇怒火。儘管她事後解釋這是「談判策略」並公開致歉，但民眾並不買帳。而作為執政聯盟第二大黨的泰自豪黨也宣布退出。泰國上萬民眾更走上街頭遊行示威，要求總理貝東塔下台。

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