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發揮母雞帶小雞效應！　林俊憲組名人團：民進黨應全力協助大罷免

▲▼「八方支援挺ALL罷！林俊憲成立大罷免名人助講團 」記者會。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

▲民進黨立委林俊憲成立「大罷免名人助講團 」。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免首波投票將在7月26日舉行，民進黨立委林俊憲今（1日）為「挺罷」推出新策略，他提到，現在罷團行動以深入市場等人潮聚集地掃街和宣講為主，但苦於缺乏足夠高知名度的政治人物或媒體人，難以發揮「母雞帶小雞」的效應，因此他今召開記者會宣布集結8位知名媒體人及罷團成員，成立全台巡迴助講團，只要罷團有需求，他與成員就會到各地協助。他強調，現在罷免進入最後衝刺階段，民進黨全體黨公職都應暫且放下個人得失，全心全意投入協助大罷免。

參與林俊憲召集的助講團成員有前立委3Q陳柏惟和媒體人范世平、陳東豪、徐嶔煌、黃益中、陳敏鳳、周偉航及「山除薇害」團隊成員阿美。林俊憲表示，他的角色就是擔任平台，提供罷團現在急需的媒體資源。

林俊憲提到，他從上週開始接受罷團邀請，到全國各地協助，也和許多罷團夥伴了解他們的需求。過程中發現，現在罷團行動以深入市場等人潮聚集地掃街和宣講為主，但苦於缺乏足夠高知名度的政治人物或媒體人，難以發揮「母雞帶小雞」的效應。

林俊憲表示，現在全國有31個罷團，每週都會舉辦數場活動，對「母雞」的需求很大，他便有了籌組宣講團的想法，召集一群長期對大罷免支持且有高知名度的媒體人友情相助，再加上陳柏惟以及阿美，希望能為罷團的掃街宣講活動增加人氣。

范世平說，未來無論是街頭宣講或地方動員，他都將全力配合、盡最大努力支持。徐嶔煌指出，他今天是以財經專業的身份參與宣講。先前藍白兩黨在立法院任意刪減台電補助，反而可能造成電價無法穩定，進而影響企業運作，讓企業界深感憂心。立法院未能就重大政策進行理性討論，已失去應有功能。也因此，他願意挺身而出，投入宣講工作，盼能導正國會風氣。

阿美指出，從罷免團體的角度來看，若有立委、議員、或媒體人願意協助進入市場、走上街頭進行宣講，對於擴大民意支持極為重要。「大罷免」能走到今天實屬不易，過程艱辛，在這個關鍵時刻，希望凝聚最大的民意，也感謝「八方支援」成為罷團堅強的後盾。

陳敏鳳表示，身為曾在立法院跑新聞超過20年的記者，衷心期盼國會能恢復理性對話，她強調，行政與立法之間應有明確而合理的界限，國會的正常運作是整體社會運作的根基，因此她也願意投身宣講活動，為此目標努力。

陳東豪直言，大家都未曾見過如今這般混亂的國會現況，這已非單純黨派之爭，而是國會最基本運作規則遭到破壞，多數黨應負起最大責任，正因為如此，許多媒體朋友也選擇加入助講團，發揮媒體人的社會影響力，為恢復國會正常運作盡一份心力。

黃益中說，去年的青鳥運動，讓許多年輕人、學生、甚至追星族勇敢走上街頭，對抗國會亂象。這股力量從去年夏天延續至今，已凝聚成一股龐大民意，推動「大罷免、大成功」，呼籲應趁勢而起，結合空戰與陸戰力量，走入每一個鄉鎮市、一步一步宣講，最終讓民眾勇敢投下同意罷免票。

最後，林俊憲表示，現在罷免已進入最後衝刺階段，民進黨全體黨公職都應暫且放下個人得失，全心全意投入協助大罷免，因為罷免最終結果將直接決定民進黨未來能否穩健執政，若是民進黨的一員，就絕對不能置身事外，每個人都能以自己能力所及的方式協助公民創造歷史。

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