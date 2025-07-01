中國人決定台人性命？　館長轟「民進黨只想打仗」：讓台灣變烏克蘭

▲館長。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／花蓮報導

網紅「館長」陳之漢日前在直播稱「台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定」，引發爭議。他今天到花蓮出席國民黨團總召傅崐萁的反罷免活動，對於此議題，他表示，民進黨只截取影片部分打擊在野，「這群人就是詐騙犯」，他講得方向完全不是這樣，民進黨只想打仗，讓台灣變成烏克蘭、以色列。

對於日前在直播提到「台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定」，館長表示，他講兩天差不多每段都講30分鐘，只截其中一部分，被民進黨拿來打擊我們在野，他覺得這群人就是詐騙犯，老是要這樣搞，習慣就好。

館長說，台灣的未來打與不打、和平共處與否、兩岸要不要發展，包含現在兩邊做生意連結這麼深，高達2、30％的GDP，台灣人要認清這個事實，唯有和平共存共榮才是未來發展的方向，這是民進黨絕對不會跟他們的支持者說的，「民進黨只想打仗，只想要戰爭，只想讓台灣變成第二個烏克蘭、第二個以色列，就是這麼簡單」。

館長說，台灣也不像以色列，台灣沒有人要當兵，又缺兵，買的都是爛武器，還欠我們6000億的武器沒來，製造的東西也這麼爛，所以還是要看最實際的，希望台灣同胞可以看清民進黨都是騙人的，拿一句話就在大講特講，問題是他講得方向完全不是這樣。