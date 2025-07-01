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陳其邁當邱議瑩面喊「恨不得交棒」　高雄市政府說話了

▲高雄市長陳其邁昨日參加麗星遊輪訪船儀式。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁昨日參加麗星遊輪訪船儀式，當立委邱議瑩(左3)面前提交棒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁昨(30)日參加麗星郵輪「領航星號」首航，當著立委邱議瑩面前說「恨不得現在棒子就交給她，我就可以雲遊四海」。此話一出引起各界有不同解讀，對此，高市府表示，這是市長談及卸任後的願望，且昨天各參選人代表都在現場，沒有指涉任何特定人。

麗星郵輪旗下的「領航星號」昨日首次訪台掛靠高雄港，高雄市長陳其邁登船參加訪船儀式，表達誠摯歡迎。陳其邁談及，他擔任市長感觸很深，已經參加過多次開幕或首航，但自己都沒有時間，「「每次都眼巴巴的看人家上船，那種很漂亮的這個風景，唯一不能雲遊四海的卻是我。」

陳其邁接著說，「要選市長的也來，恨不得現在棒子就可以交給他」，我們就雲遊四海，以海為家，可以欣賞非常漂亮的西太平洋，非常豐富的海上各種島嶼、風景，相信會讓很多人流連忘返。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，但有意參選者，昨日只有立委邱議瑩本人在場，其餘競選者則是派代表出席。陳其邁的「交棒說」脫口後，引起討論。

對此，高雄市政府今日表示，市長意思是他嚮往海洋，卸任後想要搭郵輪出海旅遊的期許，因為現在身負市政重擔，擔任市長後都沒有個人的出國旅遊，尤其搭乘郵輪在船上根本不可能立即處理工作，所以這是市長談及自己卸任後想搭郵輪的願望，且昨天各參選人的代表都在現場，沒有指涉任何特定人。

邱議瑩則表示，市長對於黨內每位候選人一向都是給予祝福和鼓勵，但只有高雄市民，才有資格決定下任的市長人選，我的責任是擘畫高雄的未來、帶領城市邁進，我會盡全力來爭取市民的支持。

▲民進黨立委賴瑞隆、許智傑。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨立委賴瑞隆、許智傑。（圖／記者許宥孺翻攝）

許智傑對此表示：「聽話聽尾聲，陳其邁是很想有時間可以雲遊四海啦！他也曾經拿麥克風說，我是他同學，因為他比較帥，所以他比我先當市長，因為交情夠，所以偶而會這樣開玩笑，至於他心裡真正的想法，還是要問他囉！」

賴瑞隆則說，大家不要害陳其邁市長，事實上陳其邁過去以來對大家都非常的支持，特別他是市長初選小組的委員，而且他也是「桶箍」，更曾出席他的新書發表會，還公開說自己是他的徒弟、明日之星等，他本來就是會在很多場合上開玩笑的人。大家不要過度去放大解讀，否則恐會造成陳其邁很大的困擾，重點是民進黨不要被分化。

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