罷團街頭高掛抹黑看板！立委鄭正鈐不忍了　按鈴提告柯建銘等人

▲針對新竹市罷團在市區各大街頭懸掛抹黑看板，立委鄭正鈐（右）今日前往新竹地檢署按鈴申告。（圖／鄭正鈐辦公室提供）

記者莊智勝／新竹報導

大罷免活動如火如荼，針對新竹市罷團在市區各大街頭懸掛抹黑看板，立委鄭正鈐今(1日)前往新竹地方檢察署按鈴申告，告發立委柯建銘、民進黨新竹市黨部主委施乃如以及林志潔等人，涉犯《刑法》加重誹謗罪及《選罷免》意圖使被罷免人罷免通過等罪。鄭正鈐強調，他今天提告，是讓市民了解真相，遏止假訊息橫行，不讓惡意抹黑誤導民意。

鄭正鈐今日在新竹市議會國民黨團總召陳慶齡、市議員黃美慧、吳旭豐、徐美惠、國民黨新竹市黨部副主委李啟輝及律師王耀星的陪同下，赴新竹地檢提告。鄭正鈐指出，他今天提告，就是來還原真相，讓市民了解事實。

鄭正鈐表示，在新竹市罷團其實就是民進黨的成員，他們在看板中做了很多造謠、抹黑跟抹紅，甚至指控他「賣台亡國」，他完全不知道這是怎麼樣來的論述。而114年度總預算刪減金額 2,075 億元，占比6.6%，新竹罷市團在看板上指控鄭正鈐「刪除6,212 億」，鄭正鈐表示，6,212 億的數字根本就不知道是從哪裡來的，完全抹黑造謠，在分化整個社會的和諧。

鄭正鈐表示，他今天提告，就是要讓市民清楚知道真相，而不是只看到都是假訊息的看板。他也指出，新竹市民對於看板中這些令人造成不悅的內容，應該是很有感。

陳慶齡則指出，新竹市到處掛滿這些抹黑的看板，還說甚麼「連署若沒成功，台灣就淪陷，大家財產變0」，請問，新竹縣立委徐欣瑩罷免連署沒過，新竹縣民財產變 0 了嗎？台灣淪陷了嗎？這些不實際的指控，對於民眾的生活造成嚴重困擾。他呼籲民進黨懸崖勒馬撤掉看板，還給地方乾淨的市容。

律師王耀星表示，在看板具名的就是提告的對象。他指出，新竹市的民進黨躲在所謂公民團體後面，利用時間差、利用真相的誤差，想要誤導一切，抹黑、抹紅鄭委員，既然是不真實的，就依法提告。