7月將面臨史詩級災難！占星師曝「星象極為凶險」警告：減少出國

▲占星師指出，7月將迎來史詩級災難，民眾務必為大地震、水災等自然災害與社會劇變預作準備。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

隨著日本漫畫家竜樹諒所預言的大災難日期即將逼近！台灣吠陀占星權威李靜唯也發文直言，7月將迎來土逆、海逆、水逆三星逆行，罕見的「土海合相」與「火星計都合相」，恐引發海底地震、海嘯等災難，日本頻繁地震或是一種前兆，建議大家盡量減少出國旅遊，沉靜身心以應變。

李靜唯今（1日）在臉書粉專發文指出，伊以戰爭在美國介入下戲劇化的結束，沒想到6月30日伊朗宗教領袖又下令追殺川普，眾所矚目的7月將隆重登場，「如果6月已經讓你瞠目結舌，那接下來史詩級的7月將是天災人禍齊發的1個月，當全世界預言家都將矛頭不約而同指向7月，讓我們來看看吠陀占星（宇宙星辰在天空中最永恆的位置）又預見了什麼？」

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李靜唯解釋，首先7月將會迎來土逆、海王星逆和水逆三星逆行，特別是罕見的「土海合相」、「火星計都合相」以及卡拉薩爾帕瑜伽（Kala Sarpa Yoga）最後一波的業力清算！最近日本鹿兒島1週內發生逾500次地震，橫跨鹿兒島與宮崎縣的主峰「新燃岳」，沉寂7年後6月22日再度噴發，6天內狂震2192次，似乎證明竜樹諒作品《我所看見的未來》所記錄的7月5日大地震預言不是空穴來風。

李靜唯也以吠陀占星分析，7月5日海王星恰恰在雙魚座開始逆行，並與土星一直維持密切的合相，緊接著7月13日土星也開始逆行，行星在逆行前後就像燜燒的茶壺，燃點一觸即發！當「海逆+土逆」同時合相在象徵海洋的雙魚座時，所有跟深層海底有關的災難正在蠢蠢欲動。再加上整個7月火星與土星呈現極為凶險的相位，意味不論是海底火山爆炸還是地震引發海嘯，不論是南海海槽還是琉球海溝，7月發生大地震的風險確實不可輕忽！但她也補充，日期不一定是7月5日。

李靜唯續稱，7月20日「火星計都」精確合相在獅子座，這是吠陀占星最具毀滅性的相位之一，火星是暴力，是戰爭；計都則跟因果有著千絲萬縷的關係，獅子座則代表領導者與權威，此一星象意喻王權或領導人的權力崩塌，歷史可以印證的為2001年9月11日美國發生震驚全世界的恐怖攻擊事件！

此外，從2025年5月30日一直影響全球局勢的卡拉薩爾帕瑜伽，將在7月14日至7月20日之間強勢回歸，並在7月20日火星與計都精確合相時再度被激活，當9大行星同時位於羅喉和計都的同一側，這隻來自宇宙的信差「命運之蛇」將會帶給人類史詩級的業力大清算！

與此同時，李靜唯透露，7月18日水星也開始逆行，水逆大家經歷過很多次了，但在極端氣候之下，水患只會1年比1年嚴重！水逆在巨蟹都是水元素，同樣要特別留意與水相關的自然災害，如颱風、暴雨、淹水、土石流與交通中斷等情況。包括港口、地下道、供水設施與老舊建物最好提前防範積水、滲漏與結構受損等問題。

再來是7月17日太陽進入巨蟹座與水逆合相，政治領袖或公眾人物的一言一行將會引發強烈的輿論反應，再加上7月26日台灣即將舉行史無前例的大罷免選舉，李靜唯認為，政治族群的仇恨值在炎炎夏日中熊熊沸騰，「至於最後罷免的結果，我個人認為有點像塔羅的『愚人』牌，國會生態可能被改變得有限，也許繞了一大圈，最後還是回到『進退失據』的原點！」

不過，李靜唯也指出，7月唯一較好的星象是金星進入最旺金牛座，隨著新台幣暴力升值，引發外資熱錢不斷湧進台灣，但金星同時也受到火星和土星干擾，象徵財神爺來得急如風火，投資不僅要下手快狠準，更要學會壯士斷腕，千萬不要被眼前繁榮的假象給迷惑。

接著7月29日火星黯然離開獅子座進入處女座，但又跟逆行的土星海王星對沖，李靜唯提醒，此星象要注意跟醫療、民生、交通、疫病有關的議題捲土重來，不管是船難空難還是恐怖攻擊都可能發生。

李靜唯文末也總結，「7月確實是非常難熬的一個月，建議大家盡量減少出國旅遊，不如把重心放到自己身上，回歸最神聖的初心，減少內耗，因為當心真正沉靜下來時，整個世界也會因你而沉靜。」

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