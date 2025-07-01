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總是惡夢連連？醫揭真相「大腦在求救」　1狀況速就醫

▲▼夢,惡夢,大腦。（圖／翻攝自Pixabay）

▲頻繁作惡夢，可能是身體、大腦健康亮紅燈的警訊。（圖／翻攝自Pixabay）

文／CTWANT

一名病患因為經常做惡夢、半夜驚醒、心跳加快而找尋營養功能醫學專家劉博仁醫師求診。劉博仁醫師解釋，這種情形其實與現代人高壓生活有密切關聯，也不只一位病患曾向他反映，自己或伴侶在睡夢中出現被追趕、墜落深淵等情境，醒來時甚至滿身冷汗，彷彿從未真正睡著。

劉博仁醫師在FB粉絲專頁發文表示，惡夢多半出現在快速動眼期（REM睡眠）這個階段，此時腦部活躍、心跳與呼吸加快，是最容易做夢的時期。當日常生活累積的壓力與焦慮未能獲得適當處理，這些未解的情緒便可能在REM期以夢境形式呈現出來，因此許多人會在清晨醒來時感覺夢特別真實、震撼。

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造成頻繁惡夢的原因不一而足，包括長期心理壓力、創傷後壓力症候群（PTSD）、睡眠中斷、憂鬱、情緒低落，甚至是睡前飲酒、飲食過量或使用特定藥物如部分抗憂鬱藥與降壓藥等。這些因素會使大腦處理情緒的能力變得更敏感，也讓睡眠品質變差。

根據國際研究統整的臨床資料，惡夢與焦慮、憂鬱、自殺風險之間存在明顯關聯。頻繁做惡夢的人，大腦可能對壓力訊號特別敏感，容易出現睡眠障礙，因此這不只是「睡不好」，更是心理健康的預警信號。

對於如何改善惡夢，劉博仁醫師解釋，許多人會第一時間想到靠藥物，但其實從生活型態著手，效果往往更好。最基本的就是養成規律作息，固定時間上床與起床，幫助身體建立節奏感。睡前應遠離手機與工作內容，改以泡澡、深呼吸或聽輕音樂來放鬆神經。

飲食方面，晚餐不宜過飽，應避免臨睡前飲酒或攝取咖啡因。白天進行如快走或瑜伽等溫和運動，也有助於穩定情緒，提升夜間睡眠的深度與品質。

在營養補充方面，研究顯示維生素D3、Omega-3脂肪酸與鎂對改善情緒與睡眠均有幫助，但劉博仁醫師建議要與專業醫師討論後再開始補充。

此外，劉博仁醫師也推薦「夢境排練療法」，這種方法是在白天回想夢境內容，然後重新設定劇情，例如將夢中追逐自己的怪物，轉化為一隻友善的小狗。透過每天重複練習，大腦會逐漸接受這套較為安全的「新劇本」，減輕惡夢的影響力。

但如果惡夢每週出現數次，持續數月，且已明顯干擾工作、情緒或睡眠品質，就應儘早尋求心理師或精神科醫師的協助。劉博仁醫師強調，夢境其實是大腦在幫我們整理情緒的過程，雖然有時候劇情驚悚，卻是提醒自己該放慢腳步、善待內心的重要訊號。

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